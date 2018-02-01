工業局匡列2000萬 補助中小企業設備加裝智慧機上盒

2018-02-01 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ╱即時報導



經濟部工業局表示，今年匡列2000萬元，補助中小企業在既有生產設備加裝SMB機上盒，讓生產資訊可視化，提升生產排程效率，預計2020年補助9000台SMB機上盒，每個案件最高補助40萬元。

工業局表示，SMB機上盒採國際通訊標準，可讓生產機台智慧化，當設備聯網後，可蒐集設備資料、生產資訊可視化，過程中就會知道機台狀況，目前生產什麼、還要做幾個步驟，有效提升排程。

工業局舉盈錫精密螺帽工廠為例，該廠6個廠區、150台設備導入SMB機上盒，進行生產管理數位化，建立機台監測與預診系統，即時追蹤生產狀控，導入後人均產值提升10%、設備稼動率提升20%、產品量率提升7%。

工業局表示，多個生產機台運作時，過去要透過人工查看哪一台機台因原料未到位，智慧生產則立即監測，透過機械手臂把元物料送上去，類似餐廳提高翻桌率、或是飯店一退房立即打掃提升住房率。

工業局指出，以前要透過人工去看哪一台沒有在動，因為原料沒有送過去，智慧生產就會透過機械手臂把物料送過去生產。類似餐廳提高翻桌率，或是飯店房間一退房就知道要馬上打掃。

工業局表示，每個SMB機上盒最高補助2萬元，一個案子最高補助40萬元，補助比率不超過五成。

工業局指出，今年預算2000萬元，預計補助1000台SMB機上盒，2022年要補助到9千台；台灣既有設備大約17萬台，中小企業約有5萬台，9000台的目標占17.3%。

工業局表示，主要目標是讓中小企業了解，既有設備透過SMB機上盒能夠達到什麼樣的功能，SMB機上盒單價不高，其他業者如果發現裝了機上盒能讓製程稼動率提高，不一定要有補助業者也會去裝。