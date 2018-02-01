台周邊海域輻射 原能會要建立監測機制

2018-02-01 19:13 中央社 台北1日電



輻射會透過海洋傳遞，行政院原子能委員會今天表示，將對台灣周邊海域進行環境輻射監測，今年先做先期計畫，明年開始推動，目標要建立例行性、持續性監測機制。

台灣周邊包括中國、日本等核電廠相關設施，假使發生日本福島核災狀況，放射性物質容易跟著洋流流向台灣周邊海域，原子能委員會今天召開年終記者會，宣布要進行海洋輻射監測。

原能會副主委邱賜聰表示，台灣在陸地方面的輻射監測做得非常好，但在海域部分比較空白，考慮到福島核災，大量放射性物質到海洋裡，隨著洋流流到台灣鄰近海域，加上中國大陸積極投入核能建設，海洋輻射檢測有必要性。

邱賜聰指出，今年會先進行先期計畫，與科技部、環保署、海巡署、農委會等單位合作，希望明年開始有四年期的計畫，結合學術研究機構，並利用原能會在輻射監測的能力，把台灣附近海域輻射狀況做充分監測了解。

「不會只是一次性！」邱賜聰說，將來會變成是一種例行性、持續性的監測，台灣是海洋國家，除了要把陸地環境輻射監測做好，也有必要做好海域輻射監測。

另外，原能會20年前曾調查國人接受天然背景輻射劑量，數值為每年1.62毫西弗，世界平均值為每年2.4毫西弗，國際上平均10年至15年要做一次調查，原能會為了更新數據，今年將再做調查，其中包括住家建材輻射劑量、醫療輻射接受劑量、搭乘飛機旅遊過程、民生食品服用體內劑量等。