國發會：政治檔案條例草案 2月底前送進政院

2018-02-01 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



總統蔡英文將「轉型正義」列為重要政策方向，國發會為了配合促進轉型正義條例規定政治檔案應訂定專法，已完成政治檔案條例草案，今日起辦理草案預告，並預定2月底前，提報行政院審查，以順利於立法院下會期審議。

本次政治檔案條例草案有七大重點，一是政治檔案的開放應用具有永久性，二是國發會為本條例的主管機關，國發會檔案管理局應負責辦理政治檔案的徵集、整理、保存及開放應用等事項，並明定由文化部會同相關機關如國史館、中央研究院等辦理政治檔案的研究與教育，以發揮政治檔案保存、應用及研究教育功能。

第三、擴大政治檔案適用範圍，包含政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構等政治檔案，政府機關應在一定期限內完成清查工作，政黨、附隨組織及黨營機構依未來成立的促轉會審定結果，配合時程，移轉或移歸至檔案管理局列為國家檔案，以妥善保管與開放。

第四、保密超過30年的政治檔案，除有法規依據，將視為解除機密，並由檔案管理局公告解除機密的意旨，排除國家機密保護法等法規適用，以簡化解密程序，完整呈現政治檔案；此修改可回應各界加速開放政治檔案的期待。

第五、政治檔案開放應用類型化，區分檔案當事人、非當事人及政府機關，並放寬政治檔案開放應用範圍，加速資訊的通透。

轉型正義的過程中，還原歷史真相被視為最關鍵的一步，也因此，草案訂定，政治檔案內的公務員、證人、檢舉人及消息來源的姓名、化名、代號及職稱將公開，至其足資辨識個人隱私資料，分離後提供複製。

最後，草案也明定開放政治檔案爭議事項處理機制，以維持公信力。