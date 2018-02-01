壞消息！美國對太陽能2.5GW免稅配額 採「先到先得」

2018-02-01 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



我駐美國代表處經濟組於美東時間今年1月30日會面美國貿易代表署（USTR），就「晶矽太陽能防衛措施案」配額管理交換意見。 路透 分享 facebook

經濟部國際貿易局表示，我駐美國代表處經濟組於美東時間今年1月30日會面美國貿易代表署（USTR），就「晶矽太陽能防衛措施案」配額管理交換意見。這次會面也釐清，USTR將每年2.5GW的免稅配額採取為「全球性配額」，不會給個別國家配額。

美國政府廿二日宣布，將對太陽能電池、模組與大型洗衣機兩項產品課徵高關稅，敲醒美國貿易戰的第一個鐘聲。不過，美國這次防衛措施中比較特別的是，給予進口電池每年2.5GW的免稅額度，我國經濟部官員也曾樂觀預估，「台灣應該可以分配到一些額度」。

不過，國貿局今天指出，據這次會面結果，我方確定USTR對於配額執行方式，認定是採「全球性配額」，不考量給予個別國家配額。但美方也指出，如果有搶占或濫用配額管理機制等情事，將適時修改規定防制。

國貿局表示，美國防衛性關稅措施將於今年2月7日實施，但是沒有公布配額管理細節，我國業者十分關切執行方式，因此政府會爭取台灣太陽能電池產品未來在美市場的競爭條件。

國貿局表示，配額管理將由美海關及邊境管理署（CBP）負責執行，原則上須有實體貨物進入美國並完成電子報關，才能開始計扣配額。據了解，CBP將不會發布管理規範，但不排除可能會在2月7日配額生效前後發布相關準則（guideline），以利各關口在執行上有一致作法。