原能會：若環評沒過 核一可先做除役準備

2018-02-01 18:23 中央社 台北1日電



核一廠。圖／台電公司網站 分享 facebook

行政院原子能委員會今天表示，預計今年底除役的核一廠假使未通過環境影響評估，依法不會發放除役許可，但台電可先進行廠區周邊除役前置準備作業，基本上影響不大。

核一廠預計今年12月邁入除役進程，但前提是須先通過第二階段環評審查。

原能會舉行年終記者會，原能會主任委員謝曉星表示，去年6月完成除役計畫審查後，還需通過環評，確保除役不影響廠區外環境，之後原能會才能發除役許可。

謝曉星表示，如果環評未過，的確會有影響，但影響不大，除役是從核發除役許可開始起算25年需完成，前8年屬於過渡期。就算環評沒過，無法如期發出除役許可，還是可先做周邊除役準備作業。

原能會核能管制處長張欣說，除役許可發出後，前8年廠區爐心部分管制程度會比照運轉中機組，設備老化管理也要求台電加強，核一相關設備會要求台電持續運轉確保安全。除役計畫中，台電承諾會興建室內乾貯設施，設施完成後，燃料就能從爐心拿出來儲放。

原能會放射性物料管理局長劉文忠表示，核一廠高階核廢料原本有建置室外乾式貯存設施，但新北市一直沒核發水土保持計畫許可，已要求台電改建造室內乾貯設施，台電目前正和新北市政府協商，希望設施興建完成前，核廢料可先暫時移往室外乾貯，等室內乾貯設施建好後再放進去，目前雙方還在積極討論。

至於低階核廢料選址部分，據低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例規定，設置低階核廢料廠地方政府需辦公民投票，劉文忠表示，很多地方政府不願辦公投，造成延宕，這議題也在行政院非核家園專案小組有多次討論，認為有修正必要性，像參考國外方式，透過協商而非公投。