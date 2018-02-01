楊金龍任央行總裁：全力以赴

2018-02-01 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



行政院今天宣布，中央銀行總裁彭淮南將於2月下旬退休，新任央行總裁由央行副總裁楊金龍升任。對於即將升任央行總裁，楊金龍表示，「感謝長官給我機會，為國家服務，我將全力以赴」。