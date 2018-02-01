渣打：狗年全球經濟穩定 但需留意「狗咬風險」

2018-02-01 16:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



渣打國際商業銀行今（1）日舉行「2018年環球經濟論壇」記者會。適逢狗年將近，渣打銀行全球研究部報告預測2018年全球經濟穩定增長可望達到3.9%，維持2017年水準，但狗年沒有太多時間沉浸於自滿情緒，儘管目前多數風險溢酬尚未被市場所消化，但不表示可以忽視風險的存在，需留意「犬吠」變成「狗咬」的風險性。

台灣經濟展望方面，渣打銀行認為 2018 年將是「前穩後高」，GDP成長率預測自2.0%上調至2.3%，以體現全球經濟前景略好於預期。

渣打銀行在台灣舉行全球經濟論壇已邁入第七年，今年特別邀請渣打銀行東南亞研究部主管李偉虢、大中華及北亞首席經濟分析師丁爽、東北亞區高級經濟分析師符銘財及中國宏觀策略主管劉潔，就今年「警惕犬吠變狗咬(Beware of the dog)」之主題分析全球經濟展望、大中華區與台灣經濟分析，以及今年需留意之市場風險等面向。

渣打銀認為，美國聯準會加快升息步伐並導致市場預計最終聯邦基準利率將高於3%的可能性極低；惟今年歐洲央行和日本央行的行動更較美國聯準會之動向值得關注，已見歐洲央行開啟量化寬鬆縮減，但仍力圖確保避免對市場造成過大衝擊。

台灣經濟前景將出現「前穩後高」的樂觀預期，2018年上半年台灣經濟成長率可能減速到2%左右，下半年由於基數效應等原因，經濟增長將重獲動力。渣打銀行全球研究部預期今年上半年之經濟成長率為2%，下半年隨著不利基數效應逐漸消退，庫存週期調整進入尾聲，經濟成長應能好轉。

在中國經濟前景方面，渣打銀行預期隨著全球經濟繼續回暖、服務業保持穩健增長，加上宏觀政策保駕護航，中國經濟出現硬著陸的風險微乎其微，因此維持經濟增長6.5%的預測不變，惟較2017年的6.8%增長預期略有放緩。

短期內，中國經濟增長面臨一些不利因素，隨著補庫存週期結束和空前嚴厲的房地產緊縮政策開始打壓房屋銷售和新屋開工，投資可能將進一步減速，房地產相關行業的零售也可能受到影響。