林全無緣央行總裁 只因新舊閣揆「同框」太尷尬？

2018-02-01 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



中央銀行總裁彭淮南將於2月下旬退休，行政院發言人徐國勇今天在行政院會後記者會宣布，經過行政院長賴清德核定，新任央行總裁將由現任央行副總裁楊金龍升任。

新任總裁人選塵埃落定，雖然政壇先前傳言蔡英文總統屬意前閣揆林全，但黨政人士早已研判，當過行政院長的林全，根本不可能出任央行總裁。

就在彭淮南即將退休、外界猜測接任人選之際，台灣東洋藥品於1月15日發布重大訊息，宣布林全擔任台灣東洋董事長。這個消息也斷了大家對林全可能出任下屆央行總裁的臆測。

但敏感的政界人士早就認為，林全不可能接任央行總裁。理由是，央行總裁必須列席行政院會，如果林全出任央行總裁，屆時參加行政院長賴清德主持的院會，將形成新舊閣揆「同框」開會的畫面。

這個情況，行政院副院長施俊吉日前接受電台主持人周玉蔻專訪時，也一語道破。施俊吉當時表示，如果現任閣揆坐在上面，前閣揆坐在下面，「這不是跟整個官場倫理制度，有很大的衝突嗎？」話一說完，周玉蔻恍然大悟：「你幫我們突破盲腸！」

綠營人士說，央行總裁不僅要參加行政院會，還要列席立法院總質詢及委員會，接受立委質詢。如果央行預算被凍結，總裁也須到立院報告後始得動支，甚至須在協商預算時「拜託立委」，「這樣對曾任閣揆的林全情何以堪！」 因此，姑不論蔡總統是否屬意林全出任央行總裁，但從政治判斷上，林全若擔任央行總裁，也與官場倫理格格不入。

巧合的是，行政院日前剛修正「行政院會議議事規則」，把原本只是「列席」的央行總裁，改為院會「出席」人員，由於時機敏感，也引發外界聯想。