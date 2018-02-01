社會住宅上路 營建署：興辦成效2萬多戶

2018-02-01 13:31 中央社 台北1日電



政府推動8年興辦20萬戶的社會住宅政策，營建署今天表示，興建中的有1萬餘戶，加上105年完工出租7259戶，目前社會住宅興辦成效已達2萬876戶。

行政院106年核定社會住宅興辦計畫，推動8年興辦20萬戶只租不售的社會住宅政策，規劃以直接興建12萬戶及包租代管8萬戶的方式來辦理，其中第1階段105至109年規劃興建辦理4萬戶。

營建署今天表示，社會住宅的興辦包含土地取得、規劃設計、施工及營運管理，其中社會住宅施工興建期約需2至3年，非一蹴可幾。按照興辦計畫，興建目標值是以開工戶數為計算基準。

直接興建部分，營建署統計，截至107年1月17日止，各直轄市、縣（市）政府及營建署推動興建中的開工戶數計有23案1萬1103戶、已完工8案2514戶。

營建署表示，加上105年度，已完工出租而目前營運管理中的有7259戶，目前社會住宅興辦成效已達2萬876戶。此外，各直轄市、縣（市）政府預定至109年度，合計推動約4.9萬戶，都在積極進行中。

營建署指出，近期招租中的台北市健康公共住宅507戶、新北市秀朗派出所青年住宅28戶及臺中市豐原安康社會住宅200戶，都將在今年春季開放入住。

內政部8年20萬戶社會住宅政策，其中8萬戶是包租代管民間空屋。這項計畫以中央補助、地方執行的方式執行，內政部表示，今年目標是1萬戶。