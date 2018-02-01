賴揆：推動智慧機械 機械業已成兆元產業

2018-02-01 13:30 中央社 台北1日電



行政院長賴清德今天表示，推動智慧機械產業為政府重要政策，希望台灣產業從精密機械轉型為智慧機械，去年機械業產值已突破新台幣1.1兆元，成為台灣第三個兆元產業。

賴清德上午在行政院會聽取經濟部報告「智慧機械產業推動方案進度及成果」。

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德在院會中表示，智慧機械產業推動方案為政府五加二產業創新計畫之一，也是總統蔡英文的重要政見。主要目的在希望台灣從過去的精密機械結合通訊科技為主，升級為智慧製造，並讓台灣成為全球智慧機械及高階設備關鍵零組件的研發製造中心。

賴清德表示，在政府和業界協力下，106年的機械業產值已突破1.1兆元，成為台灣第三個兆元產業。後續請經濟部、科技部、教育部、勞動部等部會再接再厲，持續整合並導入產學研能量，協助發展智慧製造及各領域產業所需的共通解決方案，積極培育跨領域人才，共同協助、輔導中小企業轉型發展

經濟部工業局副局長楊志清出席院會後記者會時表示，因應第4次工業革命時代來臨，政府推動「連結在地」、「連結未來」、「連結國際」3大策略，包括建置智慧機械園區及水湳展場、協助中小企業生產過程智慧化、強化與歐美日技術合作與推動新南向國家產業合作等。去年台灣機械業產值突破兆元大關，較前一年成長11.1%；105年機械出口在全球排名第17名。