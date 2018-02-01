震撼彈！戴謙今宣布：中油要做自有品牌電動機車電池

2018-02-01 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



中油董事長戴謙今天舉行記者會。記者高詩琴/攝影 分享 facebook 中油董事長戴謙今天舉行年終記者會，指出「中油要轉型」。為了因應電動車全面化發展，中油正考慮與民間車場合作推出「中油品牌的電池」，可能是與中華汽車合作，但也不排除與Gogoro合作。中油品牌的電池將依照政府公版標準來製造，會先從電動機車開始著力，把量衝上來。

戴謙指出，配合政府推動電動車全面化，中油也要思考如何轉型。目前已經跨部會組成綠能加油站推動小組，除此之外，考量到電動車電池不可缺少，中油也要轉型。「我們要自己推，中油品牌的電池」。

戴謙說，預計3月底、4月初將舉行研討會，除了邀請國內廠商，也會邀請Panasonic、TKK等海外廠商一起參加，這些都有可能是合作夥伴。至於電池有無可能國產化？「國產化是對的，但走得出國際也很重要」。

目前電動機車規格戰正在熱燒，電池也是焦點戰場之一。昨天Gogoro才舉行記者會，宣布只要使用Gogoro電池與換電系統，以及購買Gogoro電控系統製造的電動機車，就享有Gogoro換電系統專利授權，不需要再另外付權利金。