政院拍板！當沖降稅延長三年 增納自營商

2018-02-01 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



資料來源：財政部 分享 facebook 行政院會今（1）日通過證券交易稅條例修正案，俗稱「現股當沖交易」降為千分之五的降稅案，將延長三年至2021年4月27日，並擴大適用範圍至證券自營商行。

至於當沖降稅三年對政府財政的影響，財政部次長吳自心表示，未來三年的數值很難估算，但近來國際股市正面向上，每日成交值持續提升，當沖交易的占比也提升，稅收應會增加。

據財政部比較，去年4月28日開始實施當沖降稅前後的差異，集中市場現股當沖占比從降稅前的9%，降稅後提升至21%；櫃買市場現股當沖占比降稅前為16%，降稅後提高至30%。

當沖日均成交值從降稅前的104億，降稅後提高到353億元，每天證交稅稅收也從0.31億元提高至0.54億元。吳自心認為，按此數據推估，當沖降稅後，相關稅收仍會增加。

財政部新聞稿表示，去年當沖降稅實施後，整體證券市場日均交易量及當沖交易日均成交值均有增加，確有助提升市場流動性，且當沖交易量增加可彌平調降稅率造成之稅收損失，為維持我國股市交易動能及降低市場不確定性，財政部將延長現股當沖交易降稅至2021年4月27日。

行政院長賴清德裁示，實施當沖降稅後，已有效帶動我國股市活絡，本次修正延長當沖降稅措施三年，並將證券自營商自行買賣現股當日沖銷交易列為當沖降稅適用對象，應可維持市場交易動能，請財政部及金管會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。