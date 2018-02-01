親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

軍中棉被不能拿來蓋？ 老學長嘆：以前都準備AB被

中經院：景氣穩健復甦 PMI與NMI連袂擴張

2018-02-01 12:34中央社 台北1日電

中華經濟研究院今天公布1月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）連袂擴張加快，尤其，PMI連23個月擴張，續創史上最長紀錄，顯示台灣景氣穩健復甦。

中華經濟研究院今天公布2018年1月台灣製造業採購經理人指數（PMI）續揚1.0個百分點至59.0%，連續第23個月呈現擴張，再創2012年7月指數創編以來最長擴張期；1月非製造業經理人指數（NMI）則連續11個月呈現擴張，且指數回升2.6個百分點至55.9%，為2017年5月以來最快擴張速度。

中經院指出，1月台灣製造業採購經理人指數（PMI）5項組成指標中，新增訂單、生產數量與人力僱用持續呈現擴張，供應商交貨時間為上升，現有原物料存貨水準也持續擴張。

另外，全體製造業的「未來6個月景氣狀況指數」已連續23個月呈現擴張，且指數躍升6.9個百分點至65.7%，為2017年4月以來最高點。

至於非製造業經理人指數（NMI）1月也已連續11個月呈現擴張，且指數回升2.6個百分點至55.9%，為2017年5月以來最快擴張速度。4項組成指標中，商業活動、新增訂單及人力僱用皆持續擴張，供應商交貨時間為上升。

全體非製造業的「未來6個月景氣狀況指數」已連續5個月呈現擴張，且指數回升2.8個百分點至55.0%。八大產業中，為運輸倉儲業、教育暨專業科學業、零售業、金融保險業、資訊暨通訊傳播業、批發業以及營造暨不動產業共7大產業回報未來6個月景氣狀況呈現擴張，僅住宿餐飲業回報未來6個月景氣狀況為緊縮。

對於1月PMI以及NMI表現，中經院院長吳中書表示，1月台灣製造業採購經理人指數以及非製造業經理人指數連袂擴張速度加快，顯示台灣景氣穩健復甦中，且製造業以及非製造業對未來6個月的景氣狀況的擴張速度也同步加快，顯示企業對未來看法轉趨樂觀。

製造業PMI
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

壞消息！美國對太陽能2.5GW免稅配額 採「先到先得」

2018-02-01 16:54

震撼彈！戴謙今宣布：中油要做自有品牌電動機車電池

2018-02-01 13:14

楊金龍任央行總裁：全力以赴

2018-02-01 16:30

原能會：若環評沒過 核一可先做除役準備

2018-02-01 18:23

林全無緣央行總裁 只因新舊閣揆「同框」太尷尬？

2018-02-01 16:13

PMI續擴張 中經院：景氣穩定復甦

2018-02-01 14:30

2017國債鐘出爐 每人平均負債22.9萬

2018-02-01 14:30

事欣科美國國防訂單 今年開始出貨

2018-02-01 13:40

社會住宅上路 營建署：興辦成效2萬多戶

2018-02-01 13:31

賴揆：推動智慧機械 機械業已成兆元產業

2018-02-01 13:30

政院拍板！當沖降稅延長三年 增納自營商

2018-02-01 12:38

鈊象拓展東南亞市場 營運穩健看增

2018-02-01 11:56

政院拍板！當沖減稅延長3年

2018-02-01 11:32

1月PMI、NMI雙雙擴張 中經院：景氣穩健復甦中

2018-02-01 11:28

楊金龍升任央行總裁 政院將宣布

2018-02-01 10:30

張忠謀真情告白 談徬徨、生死與愛

2018-02-01 09:47

蛻變成巨大黑天鵝？2018全球經濟及金融市場展望

2018-02-01 08:58

今日全球重要數據公布有那些？

2018-02-01 08:58

伊藤忠入股101 財部點頭

2018-02-01 01:42

七休一將鬆綁 38行業適用

2018-02-01 01:39

主計總處上修去年GDP至2.84%

2018-02-01 01:39

名家觀點／中美經貿趨向摩擦但不對抗

2018-02-01 01:28

台灣貿易競爭力 連六年下滑

2018-02-01 00:41

台韓低熔點聚酯棉涉傾銷 美6月終判

2018-02-01 00:23

財部點頭了…日商伊藤忠 將入股101

2018-01-31 23:11

你有感嗎？ 去年GDP上修至2.84%

2018-01-31 23:03

陸客少了 新南向國家與韓國旅客補上

2018-01-31 22:27

勞基法新納責任制 工總盼白領管理階層適用

2018-01-31 22:08

去年Q4GDP創11季新高 今年台經濟穩定成長

2018-01-31 21:31

台灣貿易連六年下滑 經濟部：其他國家進步快

2018-01-31 20:50

蔡英文提4大策略 穩定產業供水

2018-01-31 20:34

國人海外工作近73萬人 赴陸人數連3年減

2018-01-31 19:39

出口消費雙動能 去年第4季GDP上調至3.28%

2018-01-31 18:25

東森電視易主一波三折 大事紀一次看懂

2018-01-31 17:49

貿易競爭力連6年下滑 台灣首度列B段班

2018-01-31 14:22

NCC通過東森電視出售案 下一關經濟部投審會

2018-01-31 13:57

內政部無人機這樣用！紅外線檢測防磁磚剝落

2018-01-31 13:29

摩根定期定額溫度指數上升至63度 創兩年半新高

2018-01-31 13:25

滴滴出行來台 綠委：像運輸界的白狼

2018-01-31 13:18
看更多

熱門文章

若有人想買台積電？ 張忠謀：價格好不必死守

2018-02-01 10:19

震撼彈！戴謙今宣布：中油要做自有品牌電動機車電池

2018-02-01 13:14

元大併大眾銀 原大眾銀副總走掉四分之三

2018-01-31 21:19

【即時短評】Gogoro零權利金宣示 其實是聰明策略

2018-01-31 20:25

這社區短進短出交易熱 有人兩個月賺270萬元

2018-02-01 12:04

林蔚山宣布辭任大同董事長職務 林郭文艷接棒

2018-02-01 18:10

行政院核定 央行總裁由楊金龍升任

2018-02-01 10:53

談不攏 華航與工會年終獎金調解破裂

2018-01-31 20:02

台灣家樂福總經理換人 首次由台灣人擔綱

2018-01-31 21:18

年終獎金逾8.45萬 須扣繳5%

2018-02-01 02:09

裕民運鐵礦石 奪175億大單

2018-02-01 01:35

林全無緣央行總裁 只因新舊閣揆「同框」太尷尬？

2018-02-01 16:13

滙豐調查：七成台灣人愛「家人」 半數收入供金援

2018-02-01 13:38

張忠謀談裸退 慢慢放手想未來

2018-02-01 01:35

接任央行總裁 楊金龍27字回應

2018-02-01 11:45

新莊、桃園推案供給大爆發 專家：會誘發價格戰

2018-02-01 10:27

茂德買東森電視 NCC准了

2018-02-01 01:42

空巴A350-1000今日抵台 展示飛行1小時

2018-02-01 11:39

伊藤忠入股101 財部點頭

2018-02-01 01:42

鴻海攻AI 擴編機器人大軍

2018-02-01 01:20

郭教授現身 解密FII

2018-02-01 01:20

併入元大銀 大眾八副總僅兩人留下

2018-02-01 00:23

聯發科7奈米產品 明年量產

2018-02-01 01:12

陸客少了 新南向國家與韓國旅客補上

2018-01-31 22:27

頻道業本土大戰 即將開打

2018-02-01 01:42

楊金龍任央行總裁：全力以赴

2018-02-01 16:30

台幣 31天強升6.98角

2018-02-01 00:48

元大銀併大眾銀／人事異動頻繁 銀行局盼勞資好好溝通

2018-02-01 00:23

郭董咳嗽…小股東虛驚

2018-02-01 01:20

欠稅300元 恐遭強制執行

2018-02-01 02:09

國人海外工作近73萬人 赴陸人數連3年減

2018-01-31 19:39

因應稅改變動 財部調整薪資所得扣繳稅額表

2018-01-31 22:52

七休一將鬆綁 38行業適用

2018-02-01 01:39

Gogoro開放電池交換授權

2018-02-01 01:35

觀察期結束 蔡力行接任聯發科執行長

2018-02-01 01:12

壞消息！美國對太陽能2.5GW免稅配額 採「先到先得」

2018-02-01 16:54

你有感嗎？ 去年GDP上修至2.84%

2018-01-31 23:03

銀行調查 2成台灣人財務狀況僅能日常開銷

2018-02-01 15:09

李順欽接中油總經理 6大當務之急

2018-01-31 22:21

華晶科3D感測晶片搶攻AI 機器人新商機

2018-02-01 08:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top