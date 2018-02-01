政院拍板！當沖減稅延長3年

2018-02-01 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



現股當沖證券交易稅減半（簡稱當沖減稅）將於今年屆滿，行政院今舉行行政院會通過「證券交易稅條例第二條之二」修正草案，決定延長3年，並擴大適用範圍至證券商自行買賣的現股當沖交易。財政部次長吳自心指出，當沖減稅實施前，當沖日均證交稅稅收為0.31億元，實施後由於成交量增加，日均稅收增加為0.54億元，預料不會有稅損問題，稅收反倒有可能增加。

財政部指出，為提升台股量能、活絡證券市場，當沖證券交易稅稅率降為1.5%自去年4月28日上路，施行期為1年，即將於今年4月27日屆滿。金管會統計，集中市場現股當沖占比降稅前為9%，降稅後提高為21%；櫃買市場現股當沖占比降稅前為16%，降稅後提高至30%；當沖日均成交值降稅前為104億元，降稅後提高到353億元。

吳自心表示，由於成交值上升，稅收反倒增加，預料接下來若經濟上升態勢不變，不但不會有稅損問題，稅收還可能提高。

金管會去年底函覆財政部，提出稅式支出評估報告，建議當沖降稅期間延長7年、擴大適用範圍至證券自營商，並依據納稅者權利保護法的規定召開公聽會。對此，財政部考量近年約2至3年景氣就一次循環，決定延長3年，等到期滿後視實施情況再來檢討是否要繼續延長，同時自營商也納入適用。行政院今舉行院會通過當沖減稅延長3年，自今年4月28日延長至110年4月27日，以維持股市交易動能，草案將送立法院審議。