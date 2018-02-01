1月PMI、NMI雙雙擴張 中經院：景氣穩健復甦中

2018-02-01 11:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



1月PMI原物料價格。 圖／中經院提供 分享 facebook 中經院今（1）日發布2018年1月台灣採購經理人指數， 在PMI和NMI呈現雙雙擴張，其中PMI續揚1.0個百分點至59.0%，是連續第23個月呈現擴張，再創2012年7月指數創編以來最長擴張期，就連慢熟的NMI指數，更是一口氣續揚2.6個百分點至55.9%，而這也是連續第11個月呈現擴張，亦是2017年5月以來最快擴張速度。

綜合上述指數分析，中經院院長吳中書表示，「顯見國內景氣穩健復甦中」。

不過，吳中書提醒，在股市熱絡時，更應重視資本市場長期穩健的發展。

同時，針對近期新台幣狂升，是否會對國內產業造成一些衝擊？對此，吳中書表示，幣值的波動通常在景氣翻揚時，升值幅度多會大一點，但他的觀察是，央行控制匯率的能力向來相當穩健，從目前看來仍都在區間變動而已，因此建議以平常心看待即可。

吳中書進一步指出，目前中經院根據廠商的問卷回報也發現，製造業和非製造業多對於未來六個月景氣狀況持穩健樂觀的看法，其中包括：製造業的電子暨光學產業、電力暨機械設備產業、交通工具產業、化學暨生技醫療產業、食品暨紡織產業，以及基礎原物料產業等六大分類，以及非製造業的金融保險業、住宿餐飲業、資訊暨通訊傳播業、運輸倉儲業、教育暨專業科學業、批發業及營造暨不動產回報商業活動等七大分類都是如此。唯獨，非製造業的零售業廠商認為未來呈現收縮的可能性較大。