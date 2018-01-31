你有感嗎？ 去年GDP上修至2.84%

2018-01-31 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姿羽 ／台北報導



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主計總處昨天將去年第四季經濟成長率概估統計上修至百分之三點二八，去年經濟成長率也順勢上修至百分之二點八四。主計總處專門委員黃偉傑指出，經濟成長動能優於預期，顯見景氣穩定成長。

去年第四季經濟成長率概估值不只較去年十一月預測值增加○點九八個百分點，更創下近十一季以來新高；主計總處指出，併計前三季後，去年經濟成長率概估為百分之二點八四，較預測數增加○點二六個百分點。

黃偉傑說明，去年第四季出口以及民間消費均優於預期，尤其出口比預期高了卅一億美元，成為推升該季經濟成長率的主要力道。

黃偉傑指出，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）看到去年下半年主要經濟體和新興國家的成長速度加快，除了上修去年和今年的經濟成長率，而且同步上修今年全球貿易量成長率○點六個百分點至百分之四點六，這對於出口導向的台灣是相當正面的訊息。

至於民間消費，主計總處表示，去年第四季就業情勢改善、薪資穩健成長，加上股市仍處於萬點行情，財富效果擴大、挹注消費動能，使得零售業及餐飲業營業額分別增加百分之三點五七與三點七一，前者創下二○一四年第四季以來最大增幅。

民間消費逐漸增溫，黃偉傑指出，今年軍公教加薪、基本工資調升的政策，以及股市持續熱絡，均有助於維繫消費動能。

儘管出口及民間消費優於預期，去年第四季資本形成卻實質負成長百分之四點七八，明顯低於主計總處十一月預測成長百分之一點一三，關鍵是第四季新台幣計價的資本設備進口年減百分之十一點五所致，這也壓低經濟成長率一個百分點。

雖然去年下半年資本形成連續二季負成長，黃偉傑說，負成長的關鍵在於二○一六年下半年基期較高，壓低去年下半年的成長力道，但並不代表今年投資展望不樂觀，因為去年第四季的資本設備進口值仍達一一五億美元，較第三季略增。

黃偉傑也說，半導體龍頭廠商台積電的五奈米晶圓廠已動土，且宣布三奈米廠留在台灣，預期可帶動相關供應鏈廠商在台投資，對今年民間投資也是一大助力。