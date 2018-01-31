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台北市進出口公會調查：台灣貿易競爭力連六年下滑

2018-01-31 20:51經濟日報 記者張為竣╱即時報導

台北市進出口商業同業公會昨發表「2018全球重要暨新興市場貿易環境與發展潛力調查報告」，台灣貿易競爭力連續6年下滑，今年更首度由A級貿易國家降級為B級貿易國家。

調查報告指出，台灣是54個全球主要貿易市場中唯一連續6年呈現競爭力下滑趨勢的地區。台北市進出口公會呼籲，政府與產業應利用全球景氣回溫條件，佈建新南向價值鏈，創造新商機。

報告指出，台灣2012年名列54個貿易地區第8名，並列在A級「極力推薦」，連續下滑後，今年已落在B級「值得推薦」，衰退主因為貿易高度依賴中國大陸、軟實力落後、長期低薪環境導致人才斷層。

調查報告顯示，貿易競爭力評比前10名分別為德國新加坡、美國、荷蘭、紐西蘭、加拿大、澳洲、香港、英國、日本；其中新加坡近7年來均穩定排名為第1或第2。

報告指出，新加坡在交通基礎設施、高效率勞動力市場、高度信賴金融業等條件，營造出優良經貿環境；而此國由去年第3名上升至第1名，包括貿易風險度、貿易趨勢度兩個項目皆排名第一，加上優良的工業體質及歐元貶值讓德國脫穎而出。

台北市進出口公會表示，新南向的菲律賓、越南、印尼、泰國、馬來西亞、印度等6國，貿易競爭力均穩步上升，越南憑勞動力、天然資源、穩定政治環境等優勢大幅上升6個名次。

另外，受惠於一帶一路綜合效益的地區的貿易競爭力評比，也都呈明顯上升，包括哈薩克、德國、義大利與英國，在中歐鐵路列車開通之後，皆在評比有所提升。

台北市進出口公會表示，因應東協經濟共同體及南亞迅速崛起，建議政府應掌握第一波南向政策6國提升商機，並將新南向策略與一帶一路綜效相互整合，並積極由過去出口貿易型態轉型為品牌布局、以進軍其內需消費市場，進而佈建新南向價值鏈。

新南向新加坡德國
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