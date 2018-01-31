親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

去年Q4GDP創11季新高 今年台經濟穩定成長

2018-01-31 21:31中央社 台北31日電

主計總處公布去年第4季經濟成長率上調為3.28%，創11季新高，概估去年全年GD...
主計總處公布去年第4季經濟成長率上調為3.28%，創11季新高，概估去年全年GDP成長率為2.84%，預估今年台灣經濟可望穩定成長，動能也將優於預期。圖／聯合報系資料照片
分享

台股萬點行情與出口暢旺帶動下，主計總處公布去年第4季經濟成長率上調為3.28%，創11季新高，概估去年全年GDP成長率為2.84%，預估今年台灣經濟可望穩定成長，動能也將優於預期。

主計總處今天公布106年第4季國民所得概估統計，並預定於2月13日正式公布今年全年經濟成長率預測值。

主計總處專門委員黃偉傑今天表示，去年第4季經濟成長率比預測數高了近1個百分點，成長率達3.28%創下近11季以來新高，主要是因為去年第4季出口表現亮眼，較主計總處預測大增30億美元，優於預期，成為第4季經濟成長率擴增的主要動能。

併計去年第1季2.64%、第2季2.28%、第3季3.1%以及第4季的3.28%經濟成長率後，主計總處概估去年經濟成長率為2.84%，較原先預測值2.58%增加0.26個百分點。

除出口暢旺外，去年內需表現也不錯，黃偉傑表示，去年第4季國內就業情勢持續改善，勞工薪資穩健成長，加上股市熱絡，帶動民眾財富增加，反映在手機、服飾品熱銷上，民間消費成長往上攀升。

其中零售業營業額年增3.57%，創2014年第3季以來最大增幅；餐飲業營業額則年增3.71%，創近4季最大增幅；國人出國人次也年增11.73%。

此外，對民間消費具最直接帶動效果的股市，也發揮拉抬效果，黃偉傑指出，台股自去年5月23日站上萬點以來，至今仍延續史上最長萬點行情，且到了去年第4季，台股每日成交值較前年大增93.01%，加權指數也上漲15.64%，散戶投資人占台股成交比重重返6成，也較前年同期大增10%，顯見股市上漲確有帶動財富效果，並促進內需成長。

然而，主計總處公布統計指出，第4季民間投資（資本形成）為-1%，呈連2季負成長情況，對今年國內投資展望，黃偉傑認為，民間投資負成長是基期因素，肇因於前年第4季以新台幣計價的資本設備進口年增25.16%，其中半導體設備進口年增逾5成，在高基期下，才導致去年第4季民間投資下滑。

但從絕對值來看，黃偉傑分析，去年第3季資本設備進口以美元計價達101億美元，第4季擴增至115億美元，且台積電5奈米晶圓廠日前動土，並已證實接下來的3奈米會持續在台灣投資，預期將帶動相關供應鏈擴大在台灣投資力道，主計總處預期今年國內投資展望仍將有不錯表現。

展望今年經濟成長前景，黃偉傑表示，去年下半年以來，主要經濟體與新興國家的經濟復甦成長加速，國際貨幣基金（IMF）除上修今年全球經濟成長率，也將全球貿易量上修0.6個百分點至4.6%，顯見全球經濟展望雖有風險，但整體而言仍會延續去年的復甦態勢，預估台灣經濟可望穩定成長，動能也將優於預期。

經濟成長率台股
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

你有感嗎？ 去年GDP上修至2.84%

2018-01-31 23:03

伊藤忠入股101 財部點頭

2018-02-01 01:42

七休一將鬆綁 38行業適用

2018-02-01 01:39

主計總處上修去年GDP至2.84%

2018-02-01 01:39

名家觀點／中美經貿趨向摩擦但不對抗

2018-02-01 01:28

台灣貿易競爭力 連六年下滑

2018-02-01 00:41

台韓低熔點聚酯棉涉傾銷 美6月終判

2018-02-01 00:23

財部點頭了…日商伊藤忠 將入股101

2018-01-31 23:11

陸客少了 新南向國家與韓國旅客補上

2018-01-31 22:27

勞基法新納責任制 工總盼白領管理階層適用

2018-01-31 22:08

台灣貿易連六年下滑 經濟部：其他國家進步快

2018-01-31 20:50

蔡英文提4大策略 穩定產業供水

2018-01-31 20:34

國人海外工作近73萬人 赴陸人數連3年減

2018-01-31 19:39

出口消費雙動能 去年第4季GDP上調至3.28%

2018-01-31 18:25

東森電視易主一波三折 大事紀一次看懂

2018-01-31 17:49

老闆沒投勞保、未提勞退金 檢舉三步驟

2018-01-31 14:41

打工族、工讀生注意 你的6%勞退金勞保被A了嗎？

2018-01-31 14:41

貿易競爭力連6年下滑 台灣首度列B段班

2018-01-31 14:22

NCC通過東森電視出售案 下一關經濟部投審會

2018-01-31 13:57

內政部無人機這樣用！紅外線檢測防磁磚剝落

2018-01-31 13:29

摩根定期定額溫度指數上升至63度 創兩年半新高

2018-01-31 13:25

滴滴出行來台 綠委：像運輸界的白狼

2018-01-31 13:18

東森電視交易案過關 茂德國際入主

2018-01-31 12:18

全球儲能商機2千億 日企看好台灣訪經部

2018-01-31 12:17

日圓延續低檔震盪 投顧：區間在 107.8~110

2018-01-31 12:08

吳欣盈與夫纏訟四年離婚官司 為7顆胚胎求和被打臉

2018-01-31 10:41

專訪／TVBS董事長張孝威40年職涯 經歷九次轉職

2018-01-31 10:22

接獲外商電話才知道 台灣擁世界級寶藏

2018-01-31 08:54

近兆外資湧入 搶開發台灣海峽綠金

2018-01-31 08:52

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59

小七「未來形象店」 背後沒說的秘密

2018-01-26 09:08

華視醜聞內幕：不只董總內鬥 廣告佣金再爆億元疑案

2018-01-25 11:53

唯有產業自治才能為勞基法修法解套

2018-01-25 09:03
看更多

熱門文章

吳欣盈與夫纏訟四年離婚官司 為7顆胚胎求和被打臉

2018-01-31 10:41

陸學森今宣布：使用Gogoro電池與換電系統 無須權利金

2018-01-31 14:07

年終獎金起扣點提高 逾8.45萬元扣繳5%

2018-01-31 12:04

影／中油勞工董事當面痛批戴謙：桃園煉油廠要遷到太平洋？

2018-01-31 13:48

元大併大眾銀 原大眾銀副總走掉四分之三

2018-01-31 21:19

日圓貴了哈日族哭了 專家建議這樣鎖住低成本

2018-01-31 11:51

房市開春報喜 1月全台交易量年增四成

2018-01-31 10:43

台積電董事酬勞5199萬 居上市企業之冠

2018-01-31 08:32

新光三越新竹中華店 2月1日起封館出清

2018-01-31 17:24

【即時短評】Gogoro零權利金宣示 其實是聰明策略

2018-01-31 20:25

與谷歌交易後 王雪紅首度寫信鼓勵HTC員工

2018-01-31 15:48

7-ELEVEN首推限量Hello Kitty福袋 15時開搶

2018-01-31 12:42

談不攏 華航與工會年終獎金調解破裂

2018-01-31 20:02

大眾銀合併走味高層閃辭 工會籲金管會調查

2018-01-31 14:49

台灣家樂福總經理換人 首次由台灣人擔綱

2018-01-31 21:18

回應公版換電標準爭議 陸學森：「幹嘛在家裡吵架？」

2018-01-31 16:55

不再共同制 蔡力行2月1日起接任執行長

2018-01-31 14:30

東森電視交易案過關 茂德國際入主

2018-01-31 12:18

貿易競爭力連6年下滑 台灣首度列B段班

2018-01-31 14:22

iPhone新款用類載板 傳3廠進補

2018-01-31 18:03

年終獎金起扣點提高 逾8.45萬元須扣繳5%

2018-01-31 13:50

陸客少了 新南向國家與韓國旅客補上

2018-01-31 22:27

LINE宣布 投入虛擬貨幣交易市場

2018-01-31 10:26

打工族、工讀生注意 你的6%勞退金勞保被A了嗎？

2018-01-31 14:41

茂德入主東森電視過關 承諾員工起薪3萬

2018-01-31 15:25

台北買房還是難 仍要15年不吃不喝

2018-01-31 17:00

國人海外工作近73萬人 赴陸人數連3年減

2018-01-31 19:39

5大筆電代工廠伺服器業務 策略大不同

2018-01-31 15:04

陸學森：台灣業者使用Gogoro換電系統與電池 免權利金

2018-01-31 16:01

Google歡迎新員工 宏達電總部設接待櫃台

2018-01-31 18:13

老闆沒投勞保、未提勞退金 檢舉三步驟

2018-01-31 14:41

台幣強勢銀行衝線上換匯 花旗推12種換匯5大留單服務

2018-01-31 16:18

遠傳攜全國電 引進小米家電、推「足感心」售後服務

2018-01-31 12:14

中油李順欽接總座 戴謙寄予厚望

2018-01-31 15:38

滴滴出行來台 綠委：像運輸界的白狼

2018-01-31 13:18

李順欽接中油總經理 6大當務之急

2018-01-31 22:21

中油桃園煉油廠遷廠 員工批遷去太平洋算了

2018-01-31 14:43

日圓延續低檔震盪 投顧：區間在 107.8~110

2018-01-31 12:08

台灣貿易連六年下滑 經濟部：其他國家進步快

2018-01-31 20:50

台銀開賣雙龍8字2英兩仿古銀幣

2018-01-31 13:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top