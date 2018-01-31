國人海外工作近73萬人 赴陸人數連3年減

2018-01-31 19:39 中央社 台北31日電



105年國人赴海外工作人數估計約72.8萬人，赴中國大陸工作者占逾5成。觀察98年至105年變化，赴陸工作者平均年增率為負0.1%，人數連3年減少，占比也連減5年。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

主計總處公布105年國人赴海外工作人數估計約72.8萬人，赴中國大陸工作者占逾5成。觀察98年至105年變化，赴陸工作者平均年增率為負0.1%，人數連3年減少，占比也連減5年。

了解國人赴海外工作情形，行政院主計總處運用戶籍檔、入出國檔、勞健保檔等公務登記資料進行推估，每年公布海外就業人數統計結果。而民國97年前，赴海外工作推估人數僅統計赴中國大陸（含港澳）及東南亞，98年後開始統計美國及其他地區。

據主計總處資料，105年國人赴海外工作國家（地區）人數，最多的是赴中國大陸及港澳工作，有40萬7千人、占55.9%；再來是東南亞有11萬1千人或占15.2%，然後是赴美國工作有9萬9千人或占13.6%，三者合計占8成5。

如果跟104年比較，國人赴中國大陸減少1萬3千人或3.1%，東南亞也微減近千人或0.9%，美國則增加7千人或7.5%，其他地區也增加1萬1千人或11%。

觀察98年至105年的變化，赴海外工作者從98年66.2萬人，到105年72.8萬人，共增6萬6千人，平均年增率1.4%。

其中，按照地區來看，赴中國大陸工作從98年到105年來，減少2千人，平均年增率為負0.1%，而赴東南亞增加3萬4千人，平均年增率5.3%，為增幅最多的地區；赴美國增1萬5千人，平均年增率2.4%；赴其他地區也增1萬9千人，平均年增率2.7%。

其中值得注意的是，赴中國大陸工作人數從103年開始連續3年減少，從102年的43萬人降到105年的40.7萬人；赴中國大陸工作占所有海外工作者的比重，則從101年開始減少，連續減少5年。官員指出，可能與台商近年逐漸減少赴中國大陸投資有關。

海外就業人口增加，是否顯示國內就業機會不足，官員解釋，國內就業失業統計是以戶籍為基礎，因此105年估計的赴海外工作人數72.8萬人，是屬於國人就業統計範圍。

官員進一步說明，如果以105年來看，外籍來台工作者63.4萬人不計入國人就業統計，而國外停留達180天以上者計48萬人，應不算為國人就業，但停留國內時間超過半年的外籍工作者有60餘萬人則屬國內就業，兩相互抵，國內就業人口反而是增加。