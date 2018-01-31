政院解決五缺說明會 企業憂花東缺人才

2018-01-31 18:57 中央社 花蓮縣31日電



行政院今天在花蓮舉辦最後一場「排除企業投資五缺障礙政策說明會」，部分與會企業直言，花東地區不缺水、不缺電，就缺人才，尤其石材業，台灣年輕人較不願投入，只好尋求外勞。

行政院全台巡迴舉行「排除企業投資五缺障礙政策說明會」，花東場次是13場中的最後一場，下午在花蓮美崙工業區服務中心舉行。行政院政務委員徐國勇、經濟部副局長游振偉、勞動部勞力發展署副署長蔡孟良到場說明。

徐國勇表示，花東地區面臨缺工、缺人才問題，應從留才，攬才、育才著手。育才部分從技職學校著手，技職體系畢業後投入職場的速度應加快，若高職、高工畢業後再念大學，基本人力就會遇到斷層。

此外產業要升級，就可以解決低薪問題，才能留才，因為轉型讓經濟成長，成長的結果就是勞工也會得利，還有政府配套，促進投資，也會讓人才留下，政府都會做相關的處理。

透過攬才專法的通過及施行，國外白領感受到值得來台灣工作。未來將開放國際電競選手、VR/AR、電腦動畫動漫專才等皆可於補習班任教，核發就業金卡、尋職簽證、自由藝術家工作許可，便利外國專才來台就業。

最後他向企業界喊話，現在是投資台灣最好的時候，從股市、經濟指數，去年經濟成長率為2.84%，相當高的數據；失業率降到3.71%，可能還會往下降，失業人口越來越少表示人力的缺乏越來越多，因此在花東場，會特別從人力、人才部分向廠商做說明。

台灣區石礦製品工業同業公會理事長王淳甫說，石材業是花蓮的主要產業，與其他行業相較薪資水準相對高，基本上進入石材業的薪資很少低於30K，薪資、福利都相當好。

但有部分食材廠商工時長、必須24小時運轉，且工作環境不是那麼好，台灣年輕人比較不能夠接受，所以有外勞的需求，這是石材業長期面臨的問題。

觀光業者則認為，花蓮不單是缺人才問題，而是整個觀光產業面臨沒有觀光客的問題。