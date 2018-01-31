2017年經濟成長 主計總處上修至2.84%

2018-01-31 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



主計總處今發布2017年第4季經濟成長率概估統計為3.28%，較去年11月預測數增加0.98個百分點，去年全年經濟成長率也順勢上修至2.84%，優於原先預期的2.58%，顯示景氣增溫更顯著。

主計總處說明，去年第4季經濟成長率概估較預測數增加的關鍵，在於出口及民間消費優於預期；尤其民間消費部分，隨著就業情勢改善、薪資穩健成長，加上股市熱絡，帶動整體零售業及餐飲業成長，概估第4季民間消費成長2.92%，和11月預測2.02%相比，民間消費明顯增溫。