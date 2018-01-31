東森電視易主一波三折 大事紀一次看懂

2018-01-31 17:49 中央社 台北31日電



NCC今天召開委員會議並通過，東森國際與凱雷集團將東森電視股權賣給茂德國際，地產大亨確定入主媒體，有線電視版圖將大洗牌。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

東森電視交易案，歷經多方搶親，NCC今天召開委員會議並通過，東森國際與凱雷集團將東森電視股權賣給茂德國際，地產大亨確定入主媒體，有線電視版圖將大洗牌。

力霸企業集團第二代王令麟一手創辦的東森電視是東森媒體集團的主要事業群，旗下擁有幼幼台、綜合台、戲劇台、新聞台、電影台、洋片台、財經新聞台、關係企業超級傳播的超視台等8個頻道，以及兩個海外頻道，是台灣最大的衛星電視頻道集團。

--1991年4月，王令麟與有線電視系統業者合資創辦友聯全線傳播事業股份有限公司，專門供應合法版權的錄影帶給有線電視系統業者。

--1995年8月，力霸友聯全線開始跨足衛星電視頻道經營，成立電影台、綜合台、體育台也開始轉播中華職籃賽事及播映其他體育節目，隔年成立新聞部，增資新台幣2億元，資本額增為5億元。

--1997年9月，力霸友聯全線更名為東森傳播事業股份有限公司，友聯衛星電視台同時改名為「東森電視台」；1998年7月，東森電視簡稱改為「東森」、「ETTV」，改用ETTV商標；2000年代初，東森電視全銜改為東森華榮傳播事業股份有限公司。

--2006年，力霸集團爆發財務危機之前，凱雷集團以將近15億美元（約新台幣500億元）的代價，入股東森媒體集團，取得東森電視40%、東森媒體科技約60%、東森購物約25%的股權，東森電視全銜改為東森電視事業股份有限公司。

--2007年，東森電視因營運虧損，先減資、再增資，凱雷一舉持有東森電視逾6成股份，成為東森電視最大股東，東森電視董事長也由凱雷指派，王令麟痛失電視王國，成為第2大股東。

--2015年，美國印記傳媒（DMG）旗下公司「DMG娛樂」執行長敏茨（Dan Mintz）擬以6億美元（約新台幣197億元）的價格，以個人名義向凱雷買下東森電視股權。

--2016年7月，因買方敏茨多次要求降價，且因中資背景爭議卡關，交易案喊停，東森國際董事會決議不予接受，並終止東森電視的股份買賣協議。

王令麟在2015年底假釋出獄後，2016年8月發布聲明表示，打算籌組台灣在地的新團隊，從外資手中娶回「初戀情人」東森電視。

--2016年10月，台灣數位光訊科技股份有限公司「搶親」，宣布將透過100%持股子公司鑫隆多媒體的現金增資發行新股，由鑫隆出面向凱雷購買其持有的東森電視股權及東森電視員工持股，合計65%股權，交易總金額新台幣111.24億元。

--2017年1月，東森國際宣稱擁有東森電視優先購買權，並向台北地方法院提出訴訟，但在公聽會上遭凱雷律師否認，強調東森總裁王令麟個人的「優先出價權」已失效，東森國際從未享有「優先承購權」。

--2017年3月，公平交易委員會委員會議決議，有條件批准台數科收購東森電視，附加兩項負擔不禁止其結合，以確保整體經濟利益大於限制競爭的不利益。

--2017年8月，因王令麟不斷出招阻撓，NCC5月以考量產業秩序與產業結構、言論集中度、財務結構、曾有違規紀錄及黨政軍條款，否決台數科併購東森電視案，且台數科與凱雷合約也已於6月13日到期，雙方未再展延，經濟部投審會在共識決前提下，8月駁回此案。

--2017年11月，地產界大亨茂德機構總裁張高祥旗下茂德國際投資公司擬砸下新台幣177億元，買下東森電視100%股權，成為近年國內電視頻道市場最大一筆交易案。

東森國際表示，總裁王令麟是考量出售對象和漂亮的價格，賣出21.32%東森電視股權，自此全面退出東森電視，進帳37.78億元。

--2018年1月，茂德國際集團總裁張高祥在公聽會中表示，併購東森電視資金來源全部都是他長期從事建築業賺來的，無中資及黨政軍持股問題，且全都是現金交易，展現雄厚財力。