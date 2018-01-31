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內政部無人機這樣用！紅外線檢測防磁磚剝落

2018-01-31 13:29經濟日報 記者游智文╱即時報導

本報資料照
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國內建築物外牆磁磚剝落，造成民眾生命財產損失，時有所聞，內政部建築研究所研發新技術，以紅外線技術結合無人機，可快速檢測建築外牆磁磚損傷情形。

內政部指出，臺灣地處亞熱帶，為海島型氣候，溫度、濕度的差異加上頻繁的自然災害，導致磁磚與牆面結構體間常有空洞的狀況，另外建築物外牆磁磚剝落風險，隨著建築物老化與日俱增，而國內30年以上的老舊大樓約有33%達四層樓以上，且內外牆面以水泥砂漿粉光為底，貼飾磁磚為主，為減少外牆剝落，更需要定期檢測。

內政部表示，目前對於外牆磁磚損傷剝落檢測，實務上是透過垂吊或搭建鷹架等方式，以人力敲擊磁磚表面配合目視檢測，來判定磁磚黏著程度。

為快速檢測老舊建築的外牆磁磚損傷情形，內政部建研所研發運用智慧型手機或平版電腦，結合紅外線鏡頭系統並搭載於無人機載具，整合遠端遙控技術，進行建築物外牆磁磚剝落損傷的非破壞性檢測，可以即時將檢測數據藉由無線傳輸，評估磁磚剝落損傷位置，同時擷取易剝落的範圍進行維修，建立可靠度高、成本較低及全面性建築物外牆磁磚損傷檢測方法。

內政部進一步指出，外牆磁磚剝落的檢測技術中，最重要部分在於如何快速辨識磁磚剝落的位置與範圍，因為稍有鬆脫的磁磚比緊密黏著的磁磚在外牆受熱時會呈現更高的溫度，而不同的溫度在紅外線鏡頭的熱感應能力下無所遁形。

不過紅外線檢測與辨識技術常會受紅外線儀器角度及檢測時的溫度差、現場環境為晴天或雨天等各種不確定因素影響，容易造成判定誤差，需要校正處理。

內政部說，這項技術是內政部建研所106年度研究案「建築外牆磁磚非破壞性檢測之研究-以紅外線熱顯像技術結合無人飛行載具為例」中的一環，目前已編纂「紅外線熱顯像技術結合無人飛行載具之技術手冊」初稿，內容包括技術應用及檢測報告的撰寫與標準操作程序等，研究案完成後將於內政部建研所的網站上公告，提供給有興趣的民眾瀏覽、下載。期望藉由該項技術開發，提供外牆磁磚便利且快速的檢測方法，讓許多老舊建築物能夠降低檢測成本，迅速判斷易剝落的外牆磁磚範圍以進行維修。

無人機搭載紅外線熱顯像鏡頭 圖／內政部提供
無人機搭載紅外線熱顯像鏡頭 圖／內政部提供
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現場檢測熱顯圖像及影像套疊合成處理（1.至空拍位置 2.顯示熱顯圖像 3.影像套...
現場檢測熱顯圖像及影像套疊合成處理（1.至空拍位置 2.顯示熱顯圖像 3.影像套疊合程處理並判讀） 圖／內政部提供
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內政部無人機智慧型手機
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