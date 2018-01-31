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摩根定期定額溫度指數上升至63度 創兩年半新高

2018-01-31 13:25聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

「摩根定期定額溫度指數」最新結果出爐，2017年第四季定期定額溫度連續三季走揚，本次再上升2度至63度，改寫兩年半(自2015年第三季)來新高，而國人每月平均定期定額扣款金額也改寫歷史新高，連兩季回升至7634元，反映市場現階段樂觀的投資氣氛。

摩根投信最新調查顯示，隨著全球股市持續漲翻天，股票基金買氣居高不下，投資人未來最想加碼的前五大基金中，除第三位為多重資產/平衡型基金，其餘清一色為股票型基金，中國股票基金更是連三度蟬聯投資人加碼首選，不難看出國人現階段對陸股的青睞有加；而東協基金亦以11.2%重返定期定額加碼熱榜的亞軍之位。

有鑑於退休議題對國人的重要性，摩根連兩年追蹤基金定期定額投資人的退休金準備狀況，結果顯示，58.8%自評過去一年，距離退休又更近一步，且高達43.5%歸因於投資有獲利，較前次調查翻倍成長，顯示定期定額投資基金為國人籌措退休金的有效方法之一。

進一步觀察定期定額溫度指數三大指標，第四季的「定期定額人數」、「定期定額金額」和「定期定額動能」均持穩於50冷熱分水嶺之上，且「人數「和「金額」已經連續三季增溫。值得一提的是，「定期定額金額」不僅連兩季都較前期狂飆度逾兩位數，更創下2016年以來的新高，是推升本次指數得以躍進的重要推手。

摩根投信執行董事劉玲君表示，伴隨全球經濟基本面回溫至金融海嘯以來的最佳狀態，投資人對風險性資產後市的信心也備受提振，吸引更多投資人願意透過定期定額扣款參與市場睽違已久的多頭盛世，帶動「定期定額人數」和「定期定額金額」兩項指標雙雙出現強勁反彈，並扮演引領整體指數連三季回溫的主力。

退休金摩根投信
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