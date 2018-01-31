滴滴出行來台 綠委：像運輸界的白狼

2018-01-31 13:18 中央社 台北31日電



民主進步黨立法委員蔡易餘今天說，中國最大網路派車平台滴滴出行經樂迪科技代理來台試營運，2月1日起更將啟用「順風車」業務，且背後資金不明，「很像運輸界的白狼」。 「滴滴出行」 App 叫車服務平台上線開跑。本報系資料照／記者徐兆玄攝影 分享 facebook

出席記者會的交通部路政司簡任技正王基州說，業者要有派遣、收費行為，才需申請為計程車服務業。目前樂迪公司的app還沒收費；交通部已發函公路總局、台北市政府，在業者試營運後強力偵測、取締，是否有違法行為，若有營利將比照「UBER」模式開罰。

蔡易餘上午與「福爾摩鯊會社」發言人王奕凱、律師曾勁元等人在立法院舉行「滴水穿台，中資入侵國內運輸業」記者會。

蔡易餘表示，滴滴出行19日由樂迪科技代理下，進入台灣試營運，推出媒合app，並與計程車司機達成協議，只要司機下載app就能獲新台幣200元禮券，首次成功載客後，更有500元媒合獎金；2月1日起還將啟用「順風車」業務，讓民眾能以自用車提供載客服務並收費，即所謂白牌車。

蔡易餘說，過去馬政府要與中國簽兩岸服務貿易協議，都排除運輸業，現在中資卻跳過生意行為，在台發展運輸業相關軟體，可能藉此蒐集台灣運輸大數據，讓人憂心。業者目前雖無收費營利，但資本額僅20萬的公司卻能持續營運，他質疑背後是否有其他資金介入，「就很像統促黨、運輸界的白狼」。

王基州說，交通部主張「納管、納保、納稅」方向不變，業者試營運後，已發函相關單位強力偵測、取締是否有違法行為，若有營利行為，會比照「UBER」處理模式，依公路法處50萬以上2500萬元以下罰鍰；「順風車」部分，因民間有共乘行為，將視司機與乘客拆帳費用是否合理，以釐清是否有營利行為。

經濟部投資審議委員會組長朱萍表示，目前有一家香港公司要投資樂迪，但投審會認為增資案有疑慮，已發文要求業者在2週內說明資金來源、代理行為規範，及資安管理等。

朱萍說，待業者資料備齊後，會送審申請案，未來再由交通部、行政院大陸委員會及國安單位協助審查，審查期程可能會逾3個月。