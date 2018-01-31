全球儲能商機2千億 日企看好台灣訪經部

2018-01-31 12:17 中央社 台北31日電



2025非核家園目標，再生能源發電占比應達20%，經濟部長沈榮津說，初估從家庭、企業到電網儲能產業，全球初期商機超過新台幣2000億元，已有兩家日本企業相中台灣，接連來訪。

台灣區電機電子工業同業公會今天成立台灣儲能系統產業推動聯盟，沈榮津出席，並有台電、工研院及大同公司、台達電等20家廠商參與。

沈榮津致詞時表示，2025年能源轉型計畫最重要是再生能源發電占比提升至20%，由於太陽光電跟風力發電都受到氣候影響，系統供電跟著受限，配套就是儲能系統要跟著起來。

沈榮津指出，儲能產業商機無限，由小到大有家庭、企業產業以及最大的電網需求，初步推估全球將分別有20億美元、18億美元及32億美元共70億美元的商機，利用能源轉型推動再生能源，將為產業找出新方向，建構儲能產業生態系。而日本商NEC及Panasonic也為此來拜會經濟部。

電電公會理事長郭台強表示，公會裡面很多成員都具備研究發展的基礎，台灣未來走向分散式能源發展，特別是日本經歷過311海嘯，儲能系統更為重要，台灣在儲能系統供應鏈有完整基礎，未來可望行銷全世界。

前經濟部長、電電公會顧問施顏祥指出，由於再生能源間歇性，儲能系統不能缺席，政府已經啟動8年16億元儲能設備併網計畫，儲能發展將成為2025非核家園政策推動關鍵，台灣不能在綠能產業缺席。