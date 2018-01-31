打工族、工讀生注意 你的6%勞退金勞保被A了嗎？

2018-01-31 14:41 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



不論是打工族、工讀生或是臨時人員，甚至勞工試用期，都必須投勞保，而且享有薪資6%勞工退休金提撥。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

寒暑假一向都是打工旺季，很多人以為是全職勞工才有勞保、勞退等保障。實際上，不論是打工族、工讀生或是臨時人員，甚至勞工試用期，都必須投勞保，而且享有薪資6%勞工退休金提撥，千萬不要被老闆A了。當然，如果老闆自己也有從事勞動，可以按月為自己提撥勞退金，好處是可免稅。

勞保與勞退，是勞工工作時二大重要保障，兩者都有退休金，其中勞保除了退休時可以領勞保老年年金(或給付），平常工作生病住院或發生職災，也都可以領傷病給付或職災給付。

無論是長期打工或是寒假、暑假短期打工，甚至工讀生，都應該要求老闆替自己加勞保並提撥勞退金。

可到職業工會自行加保

勞保部分，若打工族是在5人以下微型公司打工，例如茶飲店或是小餐廳，雖不屬勞保規定的強制加保對象，打工族可到職業工會自行加保，可以幫助自己累積勞保年資，對日後請領勞保年金有不小助益。

另外短期工作人員，如雖全月在職，不定時到工者(如臨時短暫受僱幾天)，也是到職日當天老闆就要申報加保，以及開始提撥6%勞退金，並在離職當天才申報退保及停繳勞退金。

試用期也要加勞保

有很多雇主進用員工時，宣稱前二個月或三個月是試用期，事實上，勞基法與勞保條例都沒有規定試用期，因此即使是雇主所謂的「試用期」，也要加勞保、提撥退休金。

原則上，即使是5人以下小公司，有雇主的打工族最好還是在公司投勞保，因為保費負擔較小，雇主負擔七成、政府負擔一成、勞工自己只要負擔二成；但若是到職業工會投勞保，勞工自己負擔四成，另六成是政府負擔。但是若無一定雇主，例如每天到不同建築工地臨時上工，或是屬於自營作業者(如計程車司機、攤販)，則是只能到職業工會加勞保。

到職日起要求按月提撥

至於勞退部分，在2005年7月1日勞退新制上路後，新進職場或轉換工作勞工，都只能參加勞退新制，不再適用勞基法舊制退休制度，因此打工族、臨時人員等，都屬勞退新制對象，應自到職日起要求老闆按月提撥勞退新制退休金。

至於老闆自己，或是像擺攤打工等自營作業者，或是不適用勞基法勞工，雖然不是勞退新制強制提撥對象，也就是沒有雇主可以提撥退休金，但仍可到勞保局開戶，按月為自己最多提撥薪資6%到帳戶，等到60歲時提領，除了可以分享勞退新制基金投資收益，每年提撥的退休金還可以免稅。