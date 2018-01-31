吳欣盈與夫纏訟四年離婚官司 為7顆胚胎求和被打臉

2018-01-31 10:41 聯合新聞網 綜合報導



圖為華南銀行董事長林明成長子林知延與新光金控董事長吳東進長女吳欣盈，於2011年結婚時發給媒體的照片。報系資料照／華南銀行提供 分享 facebook

吳家第三代大公主、新光人壽副總吳欣盈，日前與夫華南銀行副董事長林知延兩人纏訟四年的離婚與妨害秘密告訴未完，卻傳出女方僅管雙方已撕破臉，卻依舊不離婚的原因是為了小孩。吳欣盈於去年11月底於臉書公布，因為很想升格做母親，短時間內以人工受孕方式完成7個受精胚胎，一旦兩人正式離婚，這些胚胎將會被強制銷毀，「我一切的忍耐就是為了這七個小生命」、「如果我再不說出來，我可能永遠等不到當媽媽的一天了。」

根據《鏡週刊》爆料，兩人於去年11月初在新光信義傑仕堡密會兩小時，吳當時提出以七顆胚胎交換撤告的條件力圖說服林知延，卻被林要求必須先撤告，再來談胚胎的事，雙方因此協商破局。林知延在開庭時說：「(吳)心裡想要維持婚姻，卻又請求檢察官上訴，我無法理解，也很遺憾。」據悉，林家人也在兩人密會前再三盯矚林千萬不能答應或簽下任何文件，認為女方這麼做的原因是因為想要林家財產，林知延也在2013年提出離婚時正式發函到醫院，要求不得擅動胚胎。

吳欣盈去年11月23日在臉書就曾PO出一篇長文，解釋婚姻帶來的紛擾，她表示面對不實報導與打擊，加上流言蜚語，只能不斷提醒自己要更勇敢，但身為女性，一直很渴望擁有自己的孩子，「在短時間內抽取了過量的卵子，飽受身心折磨，醫生說，每個女人一生中所擁有的卵子數都是定量的，以我的年紀，身體會越來越難懷孕。好不容易完成七個胚胎，等待機會植入，我期待著，孩子能成為我們婚姻重新開始的連結，這些小生命至今依舊冷凍保存在醫院。但我沒想到，因為先生提出離婚訴訟，我當媽媽的機會竟變得如此渺茫，一旦婚姻關係不再，已經受精成功的胚胎，會被強制銷毀，每每想到我的孩子們可能永遠無法長大，我就心痛到無法言喻。」

為何不捨棄這些胚胎讓自己的人生重新來過？吳則表示，一直想要保護自己的孩子，而不是一個扼殺生命的劊子手，「我一切的忍耐就是為了這七個小生命。」面對纏訟四年的離婚官司，吳表示自己過去對惡意言論忍氣吞聲，獨自承受婚姻中不為外人道的委屈，因為這是自己的選擇，「公開這些私事，是種煎熬，但，如果我再不說出來，我可能永遠等不到當媽媽的一天了。」

吳欣盈好友則說吳什麼都不要，只要這7顆胚胎，並稱自己「這些胚胎比我的生命還重要。」