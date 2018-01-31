美對太陽能課重稅 我告上WTO

美聯社 分享 facebook 路透30日報導，針對美國對進口太陽能面板課徵防衛性關稅，台灣繼南韓之後已經正式要求美方補償，依據世界貿易組織（WTO）程序，接下來雙方將有30天磋商期。

路透引據一項向WTO的申訴案報導，台灣以身為有重要利益出口國為由，要求在WTO的「保障措施協議」（Agreement on Safeguards）架構下與美國展開磋商；依據保障措施協議，若雙方未能就補償措施達成共識，出口國有權施以貿易制裁。南韓上周便提出類似的要求。

上周美國總統川普宣布將對進口太陽能面板與模組等設備課徵最高30%關稅，宣稱是為保護美國的就業，但太陽能業者說，此舉將導致裁員與推高消費者物價。

台灣表示本身是僅次於中國的全球第二大太陽能電池製造基地，此次卻身陷川普也掀起的太陽能貿易戰中。美國、中國與印度競相發展太陽能產業，美國指稱中國與印度暗助其太陽能業者，因此川普上周祭出高關稅，以保護美國的業者不受外國競爭。

但根據WTO的「保障措施協議」，任何實施防衛性關稅的國家。必須「努力維持實質上相同水準的讓步與義務」 。

換言之，美國須透過讓台灣等供應國對美國的出口實施相同價值的限制，來平衡其太陽能進口產品的限制。

假如台灣與美國未能達成協議，台灣可片面對美國貿易實施制裁，但根據WTO規定，會有三年緩衝期，這給予華盛頓相當的時間保護其太陽能產業。

WTO從未有過解決防衛性關稅爭端的紀錄，而且防衛性關稅通常具有爭議性，在WTO 23年的歷史中這類爭端只有47件正式成案。