親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

捍衛太陽能權益…我提四大問反擊

2018-01-31 01:12經濟日報 記者張為竣／台北報導

鄧振中
鄧振中
分享
美國政府上周宣布，將針對太陽能電池與模組採取防衛性關稅，引起業界高度關注。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中昨（30）日證實，我國已依據世界貿易組織（WTO）的防衛措施協定，就此案要求與美國進行諮商。

據了解，美國政府將針對太陽能電池與模組，採取四年防衛性關稅，稅率逐年依序為30%、25%、20%、15%，其中電池有2.5GW的免稅額度，但如何分配，尚未確定。

鄧振中表示，美國防衛性措施中，已經公開的內容都研究過，但我們還要追問四個問題：「為什麼要這麼做」、「如何執行」、「過程能否確保我方利益」，以及「若有傷害的補救措施」。希望把相關細節弄清楚，確保我方業者的權益。

韓國已經更早一步採取措施。鄧振中對此表示，就程序上而言，必須要美國先將此事告知WTO，相對權利才得以啟動，「韓國可能講的早一點，但對權利的實質內容，並沒有差異。」

經濟部國貿局長楊珍妮表示，我方最希望了解的是，美國到底要如何管理2.5GW的免稅額度，以及了解美方程序是否違反我國業者權益，之後才會評估，是否要進入爭端解決程序。

經濟部上周說明此案時曾表示，研判對國內業者的衝擊不大，政府也不會隨便去走WTO的訴訟案。

太陽能電池免稅額鄧振中
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

美對太陽能課重稅 我告上WTO

2018-01-31 01:09

新投資停頓 王文淵憂台灣前途

2018-01-31 01:32

救空汙 政府要砸15億汰換燃油鍋爐

2018-01-31 02:21

柴油車國道優惠 將取消

2018-01-31 02:21

布局對岸 貿協瞄準二三線城

2018-01-31 02:20

三種力量 體現台灣價值

2018-01-31 02:20

貿協雲來了 智慧拓銷鏈成形

2018-01-31 02:20

名家觀點／新零售 不等於無人店

2018-01-31 02:16

解缺地方案 44工業區適用

2018-01-31 02:14

台塑四寶獲利新高 抽60萬獎金

2018-01-31 01:36

王文淵談中油氣爆 拚工安零缺失

2018-01-31 01:36

太陽能美祭重稅 我告上WTO要求與美諮商求償

2018-01-31 00:13

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59

黃志芳：新南向關注度 前所未有

2018-01-30 23:34

防空汙 汰換2千座工業鍋爐

2018-01-30 23:24

解決缺地 都市型工業區更新 送審

2018-01-30 23:21

推動數位轉型 黃志芳採Pepper機器人當員工

2018-01-30 23:01

解決缺地 都市型工業區更新立體化方案 拚三月上路

2018-01-30 22:29

科法斯估全球經濟成長率3.2% 台灣國家風險改善

2018-01-30 21:21

美祭重稅案大反轉 鄧振中：已透過WTO要求跟美諮商

2018-01-30 20:36

上任一年心得 黃志芳：我們只要出去跑 就會有機會

2018-01-30 19:29

罕見引習近平發言 黃志芳：中國大陸仍是貿協重點市場

2018-01-30 18:46

今年新南向 珍珠奶茶領軍

2018-01-30 16:50

數位經濟潮流來了 黃志芳擬建置貿協雲

2018-01-30 15:17

勞保紓困貸款 今年比去年多1.3萬件

2018-01-30 14:21

中美貿易角力 黃志芳：加強電子通路拓銷

2018-01-30 14:13

配合新南向 貿協將推出東南亞推台灣形象展

2018-01-30 11:55

勞保紓困貸款9.4萬餘人申貸 15年來第四低

2018-01-30 11:54

貿協今年重點新南向 大陸市場仍繼續拓銷

2018-01-30 11:32

減稅支撐消費穩健擴張 預估美國首季景氣將續強

2018-01-30 11:31

12月製造業景氣指數11.03 續亮第七顆黃藍燈

2018-01-30 11:23

小七「未來形象店」 背後沒說的秘密

2018-01-26 09:08

華視醜聞內幕：不只董總內鬥 廣告佣金再爆億元疑案

2018-01-25 11:53

唯有產業自治才能為勞基法修法解套

2018-01-25 09:03
看更多

熱門文章

信用卡好康大縮水！停車、機場、回饋都變了…

2018-01-30 09:00

翟神好溫馨！去年遭資遣員工 今年收到補發年終

2018-01-30 15:36

2017回溫不如預期 房市二大隱憂浮現

2018-01-30 10:49

宏達電營運長陳文俊辭任 改捧谷歌飯碗

2018-01-30 17:51

環狀線將完工！景安站交易熱 板橋站房價大落漆

2018-01-30 10:04

同業都看壞 小七為何堅持一定要做無人商店？

2018-01-30 13:54

撐不下去？ 高雄圓山休閒中心2月1日恐吹熄燈號

2018-01-30 19:32

國泰架設面板種電 創壽險太陽能發電最大規模

2018-01-30 11:09

再創首例！國泰人壽旗下不動產屋頂 陸續改裝太陽能

2018-01-30 11:33

優利存款大戰開打 土銀美元定存利率最高2％

2018-01-30 20:27

勞保紓困貸款9.4萬餘人申貸 15年來第四低

2018-01-30 11:54

罕見引習近平發言 黃志芳：中國大陸仍是貿協重點市場

2018-01-30 18:46

台壽開賣全球首張B肝保單 B肝帶原者投保新選擇

2018-01-30 17:18

美祭重稅案大反轉 鄧振中：已透過WTO要求跟美諮商

2018-01-30 20:36

新台幣午盤貶值7.7分

2018-01-30 12:42

集塵灰再利用大廠 台灣鋼聯上市掛牌

2018-01-30 11:26

宏碁消費性筆電PC 躋身全美前三大品牌

2018-01-30 14:13

新台幣升值助陣 寒假出國團費喊「殺」！

2018-01-30 12:04

健檢及殯葬等實物給付保單買氣跟寒流一樣 冷到不行

2018-01-30 20:43

新投資停頓 王文淵憂台灣前途

2018-01-31 01:32

華為快充領先 昂寶出貨放量

2018-01-30 14:34

勞保紓困貸款 今年比去年多1.3萬件

2018-01-30 14:21

iPhone X銷售失靈 傳首季減產2000萬支

2018-01-30 09:42

三星挖礦比特幣 槓台積

2018-01-31 01:03

美對進口太陽能板課重稅 台灣要求賠償

2018-01-30 20:22

全聯年銷國產水果近千萬噸 零售通路居冠

2018-01-30 15:17

美元小反彈 新台幣開盤先貶8.4分

2018-01-30 10:09

矽晶圓缺 科學園區公會籲開放12吋陸貨

2018-01-30 10:41

高通234億天價罰鍰 今天匯入第一期3.9億元

2018-01-30 10:49

單身經濟發燒 餐飲品牌搶攻

2018-01-30 14:04

關貿董事長許建隆：今年全面加薪3%

2018-01-30 21:19

網路交易逃漏稅 4月1日開查

2018-01-30 16:51

億光營收獲利看增 Mini LED第3季出貨

2018-01-30 13:22

除了換10萬杯咖啡 國泰紅利點數還可捐公益

2018-01-30 10:22

業外收益助攻 智原去年每股賺3.4元

2018-01-30 17:49

金管會修6大金融法規 期貨商罰鍰增1倍

2018-01-30 18:28

全球十大半導體客戶 三星蘋果買最多

2018-01-30 14:34

蘋果新品下半年到位 外資升評業成至買進

2018-01-30 10:29

科法斯估全球經濟成長率3.2% 台灣國家風險改善

2018-01-30 21:21

這間公司員工生育率 全球平均值的二倍

2018-01-30 18:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top