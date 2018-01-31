捍衛太陽能權益…我提四大問反擊

2018-01-31 01:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ／台北報導



鄧振中 分享 facebook 美國政府上周宣布，將針對太陽能電池與模組採取防衛性關稅，引起業界高度關注。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中昨（30）日證實，我國已依據世界貿易組織（WTO）的防衛措施協定，就此案要求與美國進行諮商。

據了解，美國政府將針對太陽能電池與模組，採取四年防衛性關稅，稅率逐年依序為30%、25%、20%、15%，其中電池有2.5GW的免稅額度，但如何分配，尚未確定。

鄧振中表示，美國防衛性措施中，已經公開的內容都研究過，但我們還要追問四個問題：「為什麼要這麼做」、「如何執行」、「過程能否確保我方利益」，以及「若有傷害的補救措施」。希望把相關細節弄清楚，確保我方業者的權益。

韓國已經更早一步採取措施。鄧振中對此表示，就程序上而言，必須要美國先將此事告知WTO，相對權利才得以啟動，「韓國可能講的早一點，但對權利的實質內容，並沒有差異。」

經濟部國貿局長楊珍妮表示，我方最希望了解的是，美國到底要如何管理2.5GW的免稅額度，以及了解美方程序是否違反我國業者權益，之後才會評估，是否要進入爭端解決程序。

經濟部上周說明此案時曾表示，研判對國內業者的衝擊不大，政府也不會隨便去走WTO的訴訟案。