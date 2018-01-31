王文淵談中油氣爆 拚工安零缺失

2018-01-31 01:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘羿菁 ／台北報導



中油桃園煉油廠氣爆意外，造成社會輿論發起石化廠總體檢的聲浪，對此，台塑集團總裁王文淵昨（30）日提醒同仁，務必要做好SOP（標準程序），達到「工安零缺失」的標準，而近期總體檢議題是很好作法，不過要適度、而不能過於頻繁。

王文淵說，石化廠當然都要做體檢，不過適當時機應該是在機器年限快到之際進行，如果時間未到卻強制要開爐或是頻繁體檢，反而會讓工安風險提升，「但是最近民代在炒作，台灣已經過度民粹」。

台塑化董事長陳寳郎則說，去年台塑化獲利狀況不錯，這並非讓他最開心事情。他最開心的是，公司去年很少發生工安事件，因此今年也希望同仁可以繼續努力，盼望台塑化可以成為同仁家屬很放心的公司，這樣的期望就端看全體員工努力，工安與操作等都要按照制度遵守，才不會發生工安意外以及汙染問題。

在確保工安落實後，陳寳郎希望台塑化可成為亞洲競爭力屬一屬二強的公司。

對於今年期許，陳寳郎說，去年度為台塑化豐收年，希望今年在產能利用率滿載下，可以衝刺營運再創高峰。

目前台塑化今年受惠於國際油價上漲，營收規模也有望墊高，外界估計，若北海布侖特均價在每桶69美元左右，台塑化今年營收有望突破7,000億元。