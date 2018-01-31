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新投資停頓 王文淵憂台灣前途

2018-01-31 01:32經濟日報 記者潘羿菁／台北報導

台塑集團總裁王文淵 記者蘇健忠／攝影
台塑集團總裁王文淵 記者蘇健忠／攝影
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台塑化暮年會昨（30）日登場，台塑集團總裁王文淵表示，對台灣前途感到憂心，他說看到大陸舟山群島、古雷等地都在擴建產能，投資新廠取代老廠，生產技術與環保條件都比老廠好，反觀台塑在國內六輕擴建案卡關，無法汰舊換新，新投資計畫幾乎停頓，他要請大家思考「明天會怎樣」。

去年3月麥寮六輕擴建案環評卡關，六輕只能維持現況，眼看國內投資受限，王文淵透露，目前大陸舟山群島規劃興建年產4,000萬噸煉油產能，集團不排除評估投資，「總是一個機會」。

台塑化去年營收6,241.07億元，年成長14.3%；稅後純益802.16億元，年增5.9%；每股純益為8.42元，創新高，但王文淵卻只說，去年業績「還算過得去」。

展望今年景氣，他認為應該會跟去年差不多，不過國際油價處於上漲格局，料想景氣走勢應也不錯，目前上半年均抱持樂觀態度，而下半年不確定因素多；至於國際油價短期仍看漲，但漲幅恐怕有限，主要是美國頁岩氣增產將壓抑油價。

經濟日報提供
經濟日報提供
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話鋒一轉，王文淵提到，自己最近參加大陸寧波廠暮年會，順便去舟山群島考察，「我嚇一跳」，因為當地環境三年前跟三年後已截然不同，從荒蕪小島逐步填海造地並興建橋樑，舟山群島正規劃興建年產4,000萬噸煉油產能，共將分兩期。

他強調，大陸許多工廠逐步老舊，但是透過投資新廠取代老廠，不只是舟山群島、古雷等地也在擴建中，「反觀我們是停頓狀態，所以要思考明天會怎樣」。

王文淵提到，台塑集團這幾年在越南投資100多億美元、美國德州50億美元、 路州預計投入94億美元，大陸寧波等也有投資，唯獨台灣無法投資。

先前提出六輕擴建案，其中一項是針對台化苯乙烯廠製程從氣體反應改成液體反應，也就是從高溫變成低溫，就可以降低空氣汙染、減少能耗以及廢氣排放等，「但是環評不能通過，寧可要台塑排放多一點，也不讓我們減量嗎？」

台塑集團王文淵
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