救空汙 政府要砸15億汰換燃油鍋爐

2018-01-31 02:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ／台北報導



為改善空汙，經濟部與環保署攜手，預計兩年內投入15.31億元，將2,090座工業燃煤、燃油鍋爐汰換為天然氣鍋爐，每座鍋爐最高補助50萬元。

經濟日報提供 分享 facebook 至於主要針對那些產業？工業局表示，鍋爐汰換主要產業為食品製造業、紡織業、化學材料製造業、金屬製品製造業。能源局則說，現在一些縣市政府有強制，例如桃園、台南等，都是在地廠商。目前能源局沒有統計全國個別廠商的情況，等再生能源條例修法後就會開始統計，該法訂下會期送進立法院。

為處理空汙問題，政府曾喊出汰換5,000座工業鍋爐的構想，工業局局長呂正華表示，目前每座鍋爐都有列管，有些鍋爐已停用，但改用天然氣鍋爐必須有天然氣管線、減壓站，部分區域舖設天然氣管線遭到抗爭，經盤點，共有2,090座鍋爐可改燃燒天然氣。

呂正華還表示，每座鍋爐補助上限為50萬元；補助包括廠區的天然氣管線，上限20萬元，兩項補助金額皆不得超過設備改善費用的49%。

呂正華指出，預計兩年補助經費15.31億元，由環保署「空氣污染防制基金」與經濟部「石油基金」支應，今年開始大力推動，預計今年先完成三分之一，約700座，明年2090座全數汰換完畢。

工業局表示，汰換燃煤鍋爐遍及全台各地，數量前六名的縣市依序為桃園市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市、新北市。

工業局指出，汰換燃煤鍋爐主要是降低氮氧化物排放，環保署預計2020年加嚴郭爐排放標準，也會提高業者汰換鍋爐的誘因。