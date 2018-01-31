貿協雲來了 智慧拓銷鏈成形

2018-01-31 02:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



外貿協會董事長黃志芳 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook 迎數位浪潮，貿協也搶建智慧貿易生態系，貿協董事長黃志芳昨（30）日宣布，今年貿協將全面數位化，首先將建構「貿協雲」，連結全球大企業的私有雲，進一步發展人工智慧系統，並邀請台灣中小企業加入、連結貿協雲，以大數據協助台商拓銷國際。

下一步，貿協將運用全球數據大平台（iTrade）之大數據運算與趨勢研析，及運用台灣經貿網之程式化數位行銷與O2O行銷策略，提供一站式數據分析服務，更因應廠商與公協會的不同需求，分別提出「數據快捷包」及「產業數據箱」等二大進階分析工具，強化智慧拓銷。

貿協昨日舉行年度工作說明會，由黃志芳親自主持，貿協首長、一級主管均出席，包括兩位副董事長莊碩漢與劉世忠，另一級主管則有秘書長葉明水、兩位副秘書長王熙蒙與林芳苗。

數位浪潮來襲，貿協也將全面數位化，黃志芳指出，目前全球市值前十大的公司多是虛擬軟體公司，未來全球產業趨勢朝向軟硬結合、虛實整合、跨界結盟與創新，貿協也會轉型與台商一起拓銷全球。

經濟日報提供 分享 facebook 黃志芳指出，貿協今年將攜手美國電商巨擘Amazon、Google、facebook，協助台廠推動數位行銷。

黃志芳表示，去年貿協由「數位商務處、資訊與數據中心」兩個核心單位，作為數位化前哨。近期，貿協特別引進實體AI機器人Pepper，作為接待外賓的第一個機器人員工。

此外，「貿協雲」24小時虛擬語音機器人也將上線，未來只要用語音在網路上跟「它」打招呼，它就會問「What Can I Do For You?」（有什麼我可為您服務？）廠家提出問題，線上AI機器人即可透過大數據，為廠家解答。

對於願景，黃志芳期許，未來只要提到貿協，大眾的腦海中除了出現國貿大樓、會議中心、展覽館等硬體外，還會「長出一朵很漂亮的貿協雲」，這朵雲將會串連貿協各服務單位，並連結全球大公司的私有雲，未來只要中小企業的「小雲」連上貿協「大雲」，就等於連結全球經貿系統。

今年，貿協也將以台灣經貿網將首度與Amazon及中華郵政三方攜手執行TAITRA-AMAZON「TA光點計畫」，輔導台灣經貿網會員上架Amazon電商服務，先鏈結全球經貿系統。