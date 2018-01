貿協雲來了 智慧拓銷鏈成形

2018-01-31 02:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 /台北報導



外貿協會董事長黃志芳 記者徐兆玄/攝影 分享 facebook 迎數位浪潮,貿協也搶建智慧貿易生態系,貿協董事長黃志芳昨(30)日宣布,今年貿協將全面數位化,首先將建構「貿協雲」,連結全球大企業的私有雲,進一步發展人工智慧系統,並邀請台灣中小企業加入、連結貿協雲,以大數據協助台商拓銷國際。

下一步,貿協將運用全球數據大平台(iTrade)之大數據運算與趨勢研析,及運用台灣經貿網之程式化數位行銷與O2O行銷策略,提供一站式數據分析服務,更因應廠商與公協會的不同需求,分別提出「數據快捷包」及「產業數據箱」等二大進階分析工具,強化智慧拓銷。

貿協昨日舉行年度工作說明會,由黃志芳親自主持,貿協首長、一級主管均出席,包括兩位副董事長莊碩漢與劉世忠,另一級主管則有秘書長葉明水、兩位副秘書長王熙蒙與林芳苗。

數位浪潮來襲,貿協也將全面數位化,黃志芳指出,目前全球市值前十大的公司多是虛擬軟體公司,未來全球產業趨勢朝向軟硬結合、虛實整合、跨界結盟與創新,貿協也會轉型與台商一起拓銷全球。

經濟日報提供 分享 facebook 黃志芳指出,貿協今年將攜手美國電商巨擘Amazon、Google、facebook,協助台廠推動數位行銷。

黃志芳表示,去年貿協由「數位商務處、資訊與數據中心」兩個核心單位,作為數位化前哨。近期,貿協特別引進實體AI機器人Pepper,作為接待外賓的第一個機器人員工。

此外,「貿協雲」24小時虛擬語音機器人也將上線,未來只要用語音在網路上跟「它」打招呼,它就會問「What Can I Do For You?」(有什麼我可為您服務?)廠家提出問題,線上AI機器人即可透過大數據,為廠家解答。

對於願景,黃志芳期許,未來只要提到貿協,大眾的腦海中除了出現國貿大樓、會議中心、展覽館等硬體外,還會「長出一朵很漂亮的貿協雲」,這朵雲將會串連貿協各服務單位,並連結全球大公司的私有雲,未來只要中小企業的「小雲」連上貿協「大雲」,就等於連結全球經貿系統。

今年,貿協也將以台灣經貿網將首度與Amazon及中華郵政三方攜手執行TAITRA-AMAZON「TA光點計畫」,輔導台灣經貿網會員上架Amazon電商服務,先鏈結全球經貿系統。