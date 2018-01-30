推動數位轉型 黃志芳採Pepper機器人當員工

2018-01-30 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



外貿協會董事長黃志芳今天舉行年終記者會，表示數位經濟全面來襲，貿協也要做好準備，重點工作包括打造「貿協雲」、大數據、台灣經貿網引入聊天機器人T-bo等功能。目前貿協也已經購入了四台Pepper機器人，作為貿協的「機器人員工」，負責會展的硬體建設解說工作。

黃志芳今天年終記者會一開場，就與Pepper對話，當作引言。事實上，這不是黃志芳第一次這樣與機器人對話。黃志芳去年在海外舉行台灣形象展時，也曾經帶著Zenbo機器人一起「出航」，讓Zenbo參加開幕儀式，看得出黃志芳相當喜歡台灣機器人。

Pepper今天在台上，先自我介紹說是「貿協AI組的」同事。黃志芳也在台上問Pepper，平常是負責什麼工作？Pepper說，現在他這一組有四個「同事」，但平常大家聚少離多，都要各自負責工作。他的工作是接待外賓、介紹貿協，偶爾也需要趕場出席活動。

據了解，這名Pepper機器人的確被視為「貿協員工」，員工編號還是「P01」，相當有趣。

黃志芳今天指出，數位經濟全面來襲，「貿協準備好了嗎？」他相信，不論是最近要來台灣投資的微軟還是亞馬遜，都需要台灣供應鏈的硬實力。但台灣也有許多業者正推動軟硬結合、虛實整合，如他參訪一家「力伽實業」，不只是健身器材，健身還可以發電，健身資料還可以上雲端，讓健身教練隨時連線指導。

黃志芳說，去年貿協也參訪了5000家廠商，要找出台灣的隱形冠軍與新創冠軍，協助走向國際舞台。現在全球都在做新創，也有許多創投基金來找貿協，希望介紹好的新創團隊，貿協會擔任新創平台，「新創不一定要從無到有」。