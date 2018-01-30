出口加溫 去年第4季GDP可望優於預期

2018-01-30 22:37 中央社 台北30日電



主計總處將於31日公布106年第4季GDP概估統計，前3季受智慧型產品與高科技產能帶動，復甦力道比預期大，在出口與民間消費帶動下，去年第4季經濟成長率應可望優於原預測2.3%。

國民所得是一個國家常住居民在一定期間生產的總成果，每年1月、4月、7月、10月，行政院主計總處針對所蒐集的資料先行編算GDP概估統計，因此，1月將在31日公布106年第4季GDP概估統計。

主計總處106年11月發布經濟預測時，預估106年全年經濟成長率為2.58%，而31日發布106年第4季的經濟成長率概估統計後，也會一併調整對106年經濟成長率預測。

受惠全球景氣穩健復甦、國際原物料價格走高，106年台灣經濟表現優於預期，據主計總處的資料顯示，前3季經濟成長率分別為2.66%、2.13%及3.11%，原先預測第4季為2.3%。

國內經濟情勢因受智慧型電子產品需求上升與高科技產業產能擴張，帶動前3季的出口與經濟。主計總處當時認為，經濟表現復甦力道比預期來的大，是否能持續到年底還需要觀察。

中央研究院預測106年全年實質經濟成長率為2.64%，認為去年國內經濟表現主要受到國外需求回升帶動出口成長、股市活絡、增進民間消費等影響，推估短期內國民所得相關數據將有顯著增長。

且據中華經濟研究院預測，106年受惠全球經濟復甦，帶動商品貿易成長加速，預測106年全年經濟成長率為2.53%。受惠出口成長強勁，106年下半年成長表現出乎預期，預期第4季經濟成長率可望突破2%，達到2.13%。

據財政部公布的106年12月出口295.1億美元，年增14.8%，呈雙位數成長，且為連續15個月正成長；經濟部統計處也指出，去年下半年如來台觀光人數縮減的不利因素逐漸消失，零售業回復正成長，整體逐季走高，也代表民間消費回升。

因此，在出口與民間消費回升的方向下，去年第4季經濟成長率應該會優於原預測2.3%，修正後的106年經濟成長率可望優於預測數2.58%。