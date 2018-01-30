解決缺地 都市型工業區更新立體化方案 拚三月上路

2018-01-30 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



為解決都市型工業區空間不夠的「缺地」問題，經濟部推動「都市型工業區更新立體化發展方案」，容積率240%以下的工業區可適用。工業局長呂正華指出，修正方案已送國發會審核，目標是今年三月將實施上路，預計共有44個園區可以適用。

特別的是，工業局去年才完成推動「閒置土地強制拍賣」機制，這次為了避免土地炒作疑慮，也增訂「五年限制」。呂正華指出，申請人於完成使用前不得將權利義務轉讓他人。完成使用後的五年內，未經經濟部或地方工業主管機關同意，也不能將容積增量建物產權轉讓他人。

工業局估計，一共有36個工業區與8個科學園區將適用，若以六都來推估，預計可以增加41.5萬坪樓地板面積，相當於3.3個南港軟體園區的規模。

工業局解釋，都市型工業局更新立體化方案，就是獎勵申請人多的容積，但申請人一定要有更新，可能是建物外部、內部或是公設更新。申請人可以用獎勵容積，在原本的建築物上「長高」，或是建物重拆後用新的容積率重建。