黃志芳：新南向關注度 前所未有

2018-01-30 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



外貿協會昨天舉行年終記者會，董事長黃志芳與機器人pepper互動，象徵貿協會展也將數位轉型。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

外貿協會董事長黃志芳昨天表示，台灣業界對於新南向市場關注度是「前所未有」，台灣去年對中國大陸出口創歷史新高，大陸仍是重點市場。黃志芳說，去年他有一半的時間不在國內，而是在海外跑活動，「我們只要出去跑，就會有機會，就會有收穫」。

黃志芳昨天舉行年終記者會，上任一年的他也展現不同風格，他別著耳麥，一個人以大量的簡報、影片，講述去年成果與今年的重點展望，頗有國外科技業大老闆的味道。

黃志芳說，去年在菲律賓、印尼、馬來西亞和越南舉辦台灣形象展，把台灣的軟實力推到另外一個高峰，讓新南向國家知道台灣推動新南向政策的決心。貿協在東南亞、印度市場的服務據點也接到大量詢問，現在台灣產業界「對於新南向市場的關注度，是前所未有」。

黃志芳表示，貿協工作是全球性的，今年會「深耕新南向、放眼全世界、前進中東、經營中國大陸」。印度是各方一致看好的市場，也必須積極爭取到；另外，中東市場也是今年的重點。

不同於以往工作以新南向為重點，黃志芳也強調中國市場的重要性。他說，台灣去年對大陸出口達到一三○二億美元，創下歷史新高，比前年成長百分之十六點八，大陸仍是重點拓銷市場。今年貿協對大陸市場經營是「月月有活動，場場有商機」，以「新型態的通路商機」為主，預計將於三月發表「市場觀測成果發表列車」。

黃志芳解釋，所謂的新型態通路商機，是因為大陸在數位經濟成長非常快。他也罕見在公開場合引述大陸領導人習近平的發言，指習近平在十九大的報告特別舉出未來要加快先進製造業、人工智能、大數據、深度融合、中高端消費、綠色低碳、共享經濟等。

黃志芳說，「這些關鍵字，其實很多都是台灣優勢」，如現代化供應鏈、中高端消費、綠色低碳。因此，貿協的十個據點正深入研究大陸經濟情勢變化，未來貿協會進一步推動大陸的拓銷，包括大陸新發展的電子通路型態。