解決缺地 都市型工業區更新 送審

2018-01-30 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



解決企業用地問題，政府決定提高容積率，讓工業區「長高」，以高雄大發工業區來說，估計可以因此增加樓地板面積4.13萬坪。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為解決都市型工業區空間不夠的「缺地」問題，經濟部推動「都市型工業區更新立體化發展方案」，容積率百分之二四○以下的工業區可適用。工業局長呂正華指出，修正方案已送國發會審核，目標是今年三月底上路。預計共有四十四個園區可以適用，提升容積最高可以達法定容積的一點五倍。

工業局解釋，都市型工業區更新立體化方案，就是給申請人容積獎勵，但申請人一定要有更新，更新內容可能是建物外部、內部或是公設更新。申請人可以用獎勵容積，在原本的建築物上「加高」，或是建物重拆後用新的容積率重建。

此外，工業局去年完成推動閒置土地強制拍賣機制，這次為了避免土地炒作疑慮，也增訂「五年限制」。呂正華說，申請人於完成使用前不得將權利義務轉讓他人；完成使用後的五年內，未經經濟部或地方工業主管機關同意，也不能將容積增量建物產權轉讓他人。

工業局估計，一共有卅六個工業區與八個科學園區將適用，若以六都來推估，預計可以增加四十一點五萬坪樓地板面積，相當於三點三個南港軟體園區的規模。

呂正華表示，容積獎勵項目包括「新增投資」與「能源管理」兩大項，額度以各工業區法定容積的二成為上限。以新增投資舉例，一公頃土地法定容積百分之二一○，每坪成本約七萬元，共四點五億元。因此，業者投資超過四點五億的部分，每公頃多一千萬元，就多給一個百分點的容積率。

至於能源管理，工業局表示是為了呼應綠能政策，例如裝設太陽能板，最高給予容積獎勵百分之五。如果廠商還有容積需求，則可依照現行都市計畫法容積移轉機制辦理，兩項總計可提升容積達法定容積的一點五倍。

工業局副組長何怡明指出，廠商必須提出營運投資計畫書，由工業局或地方政府審核，符合產業發展及綠能使用者，將核定獎勵容積率。

呂正華表示，先前與國發會開會後修正方案內容，廿六日已重新送國發會審核，方案待行政院核定後，將由內政部及直轄市政府分別修正都市計畫法省市施行細則或自治條例。