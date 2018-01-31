太陽能美祭重稅 我告上WTO要求與美諮商求償

美國對進口太陽能面板課徵防衛性關稅，台灣已向美方求償，要求在WTO的「保障措施協議」架構下與美國展開諮商。 法新社 分享 facebook 外電報導，針對美國對進口太陽能面板課徵防衛性關稅，台灣已經正式要求美方補償，依據世界貿易組織（ＷＴＯ）程序，接下來有卅天諮商期。

台灣以身為有重要利益出口國為由，要求在ＷＴＯ「保障措施協議」（Agreement on Safeguards）架構下與美國展開諮商；依據保障措施協議，若雙方未能就補償措施達成共識，出口國有權施以貿易制裁。南韓上周便提出類似要求。

美國政府廿二日宣布，將對太陽能電池與大型洗衣機兩項產品課徵防衛性高關稅，經濟部第一時間表示「政府不會隨便走ＷＴＯ申訴案」。行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中昨天晚上受訪時證實，ＷＴＯ機制內有防衛協定，我國根據這個協定，要求跟美國諮商。

鄧振中表示，我國現在是根據這個協定，要求跟美國諮商，要把美國人的質疑弄清楚。如果可以避免傷害，我國也會要求去做。

鄧振中指出，「我們有一個原則，我們絕對不會放棄在ＷＴＯ下擁有的權利」。因此，會透過防衛協定，要求與美國諮商。

鄧振中表示，我方在諮商中，主要是要追問美方課徵防衛性關稅原因，以及美方如何執行、分配免稅額度，還有我方還能夠採取何種措施。在磋商階段，我國會確保廠商利益不受傷害。

在川普政府宣布對太陽能板祭出防衛性關稅措施後，國貿局長楊珍妮廿三日表示，防衛措施是ＷＴＯ機制，當進口產品造成國內產業嚴重損害，可讓產業有所喘息，最少實施四年。但對於台灣來說會限制進口，對產業造成損害，因此台灣政府非常關切，希望有公平、公正的貿易環境。