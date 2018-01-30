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東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59聯合報 編譯謝汶均／綜合外電

亞洲國家的基本月薪 圖／聯合報提供
亞洲國家的基本月薪 圖／聯合報提供
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在政治考量和經濟成長等因素帶動下，東南亞各國的薪資正持續成長，預料漲幅甚至將超過通貨膨脹率。不過，隨著勞動成本不斷上揚，東南亞可能失去身為製造業替代生產基地的吸引力。

許多東南亞國家的領導人正把承諾調漲薪資，當作吸引選票的利器。柬埔寨總理洪森近期積極走訪在該國聘僱約七十萬人的製衣和製鞋廠，並以提高基本工資的承諾拉攏人心，藉此為七月舉行的大選鋪路。已執政逾卅年的洪森希望能在大選中再次連任。

洪森在去年十二月公開表示，勞工的基本月薪將從一五三美元上調至一七○美元。這個調薪幅度達百分之十一的措施已於今年一月一日生效。

八月之前將大選的馬來西亞，也會在年中舉行兩年一次的月薪審查。總理納吉近年已將重點放在低收入選民，並在二○一四年祭出基本工資政策。

此外，三菱東京日聯銀行的數據指出，印尼主要地區在一月的薪資漲幅也達百分之八點七，越南的調薪幅度則介在百分之六點一至七之間。過去五年來，一些東南亞地區的基本工資已大漲逾兩倍。

基本工資調漲會帶來刺激消費等正向經濟效應，另一方面，卻可能導致東南亞不再具備勞動成本低廉的優勢。

在二○○○年，一些跨國企業正因中國大陸薪資調漲的壓力，把工廠從中國大陸遷往東南亞，三菱東京日聯銀行全球業務部門總經理守下佳夫（音譯）指出，如今「外國製衣廠和其他勞動力密集的工廠也可能會將生產基地再次遷至勞動成本更低的國家」。這些目前位於東南亞的廠房可能將再度移至南亞和非洲。

全球製造業也可能開始把工廠遷回較先進的市場。例如，有鑑於中國大陸的薪資漲幅已縮小與日本的勞動成本差距，本田汽車去年便把旗下Super Cub機車的工廠從中國大陸遷回日本。

東南亞薪資基本工資
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