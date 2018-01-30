Gogoro疑似自燃 工業局：待科學鑑識釐清

2018-01-30 15:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ╱即時報導



日前一名Gogoro電動機車車主指控車輛發生自燃，經濟部工業局表示，政府輔導的電動機車，都有通過TES（Taiwan E-Scooter）認可，過去未曾發生經TES認證的車輛自燃，此案必須等待科學鑑識釐清原因。

工業局長呂正華表示，早期一些電動自行車自燃事件，都是沒有經過TES認可，而政府推動政策一定是安全為第一優先，電動機車都有經TES認可。

對於Gogoro疑似自燃，呂正華表示，有些說法稱旁邊的行動電源才是燃燒主因，但車主否認，此案還是要回歸科學鑑識。