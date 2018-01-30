數位經濟潮流來了 黃志芳擬建置貿協雲

2018-01-30 15:17 中央社 台北30日電



外貿協會董事長黃志芳指出，因應數位潮流，為能更有效率協助業者，外貿協會將推動台灣經貿網及外貿協會既有網站服務整合為「貿協雲」。

黃志芳指出，軟硬結合、虛實整合、跨業結盟及運用創新都是台灣必須掌握的方向，外貿協會今年首先將推動台灣經貿網功能升級，包括數據服務升級、客服系統數位化及增設24小時聊天機器人，提供會員更即時服務。

此外，外貿協會去年組織改造新設數位商務處與資訊與數據中心，今年可提供數據快捷包及產業數據箱服務。其中，數據快捷包可比較跨國關稅、定位11碼產品及分析潛力展覽；產業數據箱則能篩選潛力市場、分析經貿指標及比較競爭對手。

黃志芳表示，台灣擁有優秀的硬體製造能力與研發人才，但在數位經濟全面來襲的時代，「每家公司都應該是家軟體公司」，擁有自己的雲端資源，未來透過與貿協雲連結，利用貿協擁有資源，中小企業都能輕鬆與國際連結。

他說，外貿協會與微軟公司合作，透過資訊顧問協助加速數位化及雲端化，將台灣經貿網與其他貿協網站資源、甚至外館服務結合，成為「一朵綜合性的雲」，不只有原來的B2B功能，也能提供非會員業者所需資訊。

黃志芳表示，要實現貿協雲目標「在技術上是一個挑戰」，目前仍在與顧問商討制定數位化的時間表。