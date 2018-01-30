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中美貿易角力 黃志芳：加強電子通路拓銷

2018-01-30 14:13中央社 台北30日電

美國對太陽能板祭重稅，外界憂中美貿易戰開打，外貿協會董事長黃志芳今天表示，因應兩國產業發展，可以加強透過電子通路拓銷來因應，外貿協會對陸駐點也不會縮編。

中華民國對外貿易發展協會今天舉辦2018年度記者會，董事長黃志芳表示，除繼續深耕新南向市場外，過去著力較少的中東國家也是重點拓銷市場之一，此外，在中美貿易戰恐開打的情況下，針對台灣與兩國的產業合作，黃志芳表示都會繼續推動。

黃志芳指出，2018年全球經濟成長率預測中，南亞預估成長7.1%最高，其次為大陸的6.5%及亞太區的4.6%，這些地區都是2018年開拓重點，外貿協會並透過大數據分析列出印尼、印度、越南、菲律賓、馬來西亞、泰國、美國、德國及大陸等9個聚焦市場，以及亞洲矽谷、生技醫療、綠能科技、智慧機械、運動休閒及交通運輸等6個聚焦產業。

配合政府新南向政策，外貿協會去年首度在新南向國家舉辦4場台灣形象展，今年將增為5場，其中在印度及泰國都是首次登場。除新南向外，黃志芳表示，台灣產業過去較少著力於中東市場，但中東國家整體累積財富相當可觀，加上近年都在推動大型基礎建設，對台灣綠能、石化、環保及消費產品都是具有相當商機的潛力市場。

此外，黃志芳強調，大陸絕對仍是必須重視的市場，外貿協會除現有據點不會縮編外，今年希望進一步深入到二線、三線城市加強拓銷，如有需要也不排除開設新據點。

黃志芳指出，大陸目前往數位經濟發展，新型態的電子通路、綠能、整合性科技、高端服務及高端產業鏈等，都是台灣業者聚有優勢的拓銷方向，外貿協會今年也將舉辦一系列「市場觀測成果發表列車」，向國內業者說明大陸各地區市場情況與商機。

川普政府未來3年對進口的大型家用洗衣機最高徵收50%關稅，未來4年對太陽能板最高徵收30%關稅，外界擔憂中美貿易戰即將開打。黃志芳指出，大陸發展數位經濟趨勢，同時美國除amazon等電商平台外，如沃爾瑪（Walmart）等傳統零售業者也開始發展自己的電子通路，走向數位化，未來除傳統參展方式拓銷外，透過電子通路拓銷是可以加強因應的方式。

除重點市場外，黃志芳強調，外貿協會業務放眼全球，今年將舉辦多個新型態展覽，包括國際智慧運輸展，國際汽車改裝暨維修保養展、國際製鞋機械展、國際智慧能源週、國際循環經濟展及人工智慧務聯展等，並會率國內業者持續積極參與全球重要展覽。

黃志芳外貿協會新南向政策
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