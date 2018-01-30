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段宜康說要上訴 林滄敏：先吃3顆曲棍球再說

勞保紓困貸款9.4萬餘人申貸 15年來第四低

2018-01-30 11:54經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

景氣沒好轉？勞保紓困貸前已核准件數為7萬5000餘件，並有5萬餘名勞工朋友之申請金額已撥款入戶款申貸截止，勞保局統計，今年申貸件數約9.4萬餘件，較去年8.1萬件增加1.3萬餘件，仍是開辦15次以來第四低。

勞保局表示，目前已核准7萬5千餘件，5萬餘件已撥款入戶，只要資格沒問題，所有申貸案件都會在春節前撥款入帳，讓勞工好過年。

今年勞保紓困貸款申貸到上周五截止，勞保局原預備200億元供20萬勞工申貸，但最後申貸件數只有9萬4000餘件，申請總金額為93億9千萬餘元，其中臨櫃申請佔申請總件數72%、網路申請佔28%。從歷年申貸件數觀察，2013年以前申貸件數較多，但近五年申貸件數都在10萬左右。

去年景氣雖較前年佳，但申貸件數卻略增，勞保局表示，去年因過年早，紓困貸款申貸時間較早，很多勞工可能來不及申貸。今年2月過年，1月中旬才開辦，勞工申貸時間較長，因此件數多。

勞保局表示，目前已核准7萬5000餘件申貸案，其中有5萬多件已撥款入戶，撥款金額計50億2000萬餘元。該局目前仍持續審核撥款中，所有合格案件可於農曆年前將款項撥人帳戶。勞保局表示，除了資格符合，申貸者必須在土地銀行開戶才能撥款，因此提醒申貸勞工務必在收到核准函後30天內於土銀開戶，以免無法在春節前入帳。

此外，有些申貸勞工仍有欠繳勞保費，或是之前曾申請勞保紓困貸款尚未還清貸款者，勞保局表示，只要勞工趕在資格審核前繳清保費或貸款，仍不影響申貸資格。

勞保局強調，紓困貸款是紓解勞工一時經濟困難，並非提前支領未來的老年給付，未清償本息雖然可在未來申領勞保給付時扣減，但勞保給付是退休後生活保障，勞工貸款後務必按時還款，避免未來申請給付時遭扣減而影響生活。

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