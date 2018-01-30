貿協今年重點新南向 大陸市場仍繼續拓銷

2018-01-30 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



外貿協會今天舉行年度記者會，配合政府新南向政策，今年在新南向五國辦理台灣形象展，針對中國大陸市場，今年已經排定的重點推廣活動分別是5月和6月的福州海峽兩岸經貿交易會和昆明南亞博覽會。

貿協表示，配合政府推動新南向政策，貿協今年將推出印尼、印度、越南、泰國及馬來西亞五場台灣形象展，其中印度和泰國都是首次辦理。

貿協董事長黃志芳表示，印度是全世界未來最具爆發力的市場，貿協已推動電動車智慧城市聯盟，還有中小企業主前進印度聯盟，貿協在印度清奈、加爾各答和孟買設有辦事處，新申請首都新德里辦事處已經獲得核准，預計在5月以前就會正式營運，將可強化貿協對國內產業開拓印度市場的服務 。

為強化台灣食品海外拓銷、深耕新南向市場，貿協以「擴大拓銷重點市場、深耕新南向」為主軸，規劃全球食品拓銷活動，主打珍珠奶茶和養殖水產二項重點產業，提升台灣食品的品牌認知，擴大出口實績。

在珍奶方面，貿協去年成立台灣珍奶行銷聯盟，今年為珍奶行動年，將率領珍奶聯盟會員廠商以全新的CIS珍奶品牌識別標誌，以珍奶專區形式參加包括東京、新加坡和泰國國際食品展。水產方面 ，今年將深根南亞市場，鎖定印度和孟加拉兩大水產養殖國，預計籌組「台灣水產養殖業拓銷團」於3月赴印、孟兩國，協助我國水產養殖及設備業者開拓南亞市場。

在中國市場方面，黃志芳表示，會推出市場觀測成果的發表預測 ，因應中國市場跨境電商、無人商店、線上線下整合等新型態通路發展迅速，貿協將籌組「智慧物聯網拓銷團」及「電商及新型態通路拓銷考察團」赴大陸電商重鎮杭州、廣州及鄭州考察拓銷，藉由與中國大陸跨境電商平台合作，協助業者產品上架。