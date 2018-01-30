12月製造業景氣指數11.03 續亮第七顆黃藍燈

2018-01-30 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



圖為台北信義區商圈逛街的民眾。本報資料照片 分享 facebook 台經院今天公布2017年12月製造業景氣燈號，景氣信號分數較去年11月減少0.49分，來到11.03分，但整體製造業景氣燈號仍維持低迷的黃藍燈，是連續第七顆的黃藍燈，同時也是2015年2月以來最長的黃藍燈紀錄。

台經院進一步指出，儘管國內製造業相關數據仍維持正成長表現，但受到電子產業淡季效應、匯率變動、國際原油價格漲幅縮減、資本設備進口再度衰退等因素影響，因此令製造業廠商對於12月景氣看法較為保守，影響經營環境面與售價面指標表現。總計2017年全年出現過1次綠燈、1次藍燈，其餘皆為黃藍燈，表現優於2016年。

台經院表示，就細部產業來看，石化原料業、橡塑膠業、基本金屬業等原物料相關產業，受惠於國際油價持續走高，拉抬石化原料市場買氣，然部分大廠烯烴產線歲修、加以原物料成本提升、匯率波動等因素影響，影響需求面與售價面指標表現，使得整體原物料相關產業景氣燈號表現與11月相同。

在電子零組件業方面，半導體產業淡季效應發酵，加上新台幣兌美元升值，且國際品牌新機需求未如預期樂觀，令晶圓代工、封測廠商營收較上月略減，使得本業廠商對於當月景氣看法轉趨保守，影響售價面與經營環境面指標表現，因此去年12月電子零組件業景氣燈號仍維持低迷的黃藍燈。