2017回溫不如預期 房市二大隱憂浮現

2018-01-30 10:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



內政部近日公布2017年買賣移轉共26.6萬棟，較前年谷底回升不到一成。房仲業表示，政府推動社會住宅，加上少子化，愈來愈多人轉買為租，等繼承房子，兩項因素讓剛性買盤回流不如預期，已為房市埋下隱憂。

受奢侈稅、持有稅等打房政策影響，全國買賣移轉棟數在2014年自37萬棟快速下滑，2016年寫下24.5萬歷史新低。市場原本普遍認為，連續三年累積的龐大剛性需求，可隨政策鬆綁快速返回市場，2017年買氣至少可回升一至二成，上看28萬棟。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，2017年第一季確如預期，買賣移轉件數強力回彈，但到五、六月即開始趨緩，呈現上半年旺，下半年溫的「上肥下瘦」格局，最終僅較2016年增加約8%，還不到27萬棟，回升力道遠不如預期。

她認為剛性買盤沒有明顯歸隊，除了房價仍高因素外，由於少子化，沒有太多兄弟姐妹分房子，愈來愈多人等著父母贈與或以繼承方式擁有房產，因此也不想買房子。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，等待繼承現象其實很早就出現，內政部統計繼承棟數就已連續12年創新高，2017年已達5.35萬棟，比10年前大增逾六成。

她表示，雖然政府在2017年調高遺產稅率，但遺產稅有很多免徵項目可以扣除，其中免稅額1200萬元，喪葬費123萬元，遺有配偶者493萬元，算一算有1816萬元的遺產免稅，加上繼承移轉土地免課土地增值稅，讓繼承數量持續大增。