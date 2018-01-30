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段宜康說要上訴 林滄敏：先吃3顆曲棍球再說

衛福部搭橋 助生醫新南向

2018-01-30 01:52經濟日報 記者黃文奇／台北報導

衛福部昨（29）部長陳時中針對五大施政要點說明，對於推動生醫產業，他表示，除了開發中的藥品之外，今年聚焦在台灣生醫產業既有產品的領域，要把產品帶出去，將市場帶進來，包括精準醫療、疫苗、骨材、牙材等，希望將這些產品推進新南向等海外市場。其中，包括聯合骨科、國光生、高端疫苗等業者可望受惠。

衛福部昨日舉行新春茶會，衛福部部長陳時中、政務次長何啟功親自出席，並提出完善長照服務體系、強化社會安全網路、醫療改革、新世代反毒策略、推動生醫產業等今年五大重點。

對於推動產業，衛福部針對精準醫療與中研院合作尋找利基技術，此外，推動已經即將或已經有產品的領域，包括疫苗、骨材、牙材等，打入新南向國家，也將可延伸至美國、中南美乃至歐洲市場。

另外，衛福部今年將強化「防疫」，而疫苗產業方面，何啟功說，政府推動產業界與美國國家衛生研究院（NIH）合作開發的「登革熱疫苗」如果完成，將可望打入新南向甚至中南美市場。

何啟功指出，近兩年來我國在APEC（亞太經合組織）上，針對登革熱、抗藥性抗生素兩大主題的有關報告，均被評選為「最高分」並補助款項給我國訓練有關人才，甚至，俄羅斯主動與我接觸，希望兩國在公衛領域上攜手合作，這都是台灣的利基。

對於疫苗產業，何啟功表示，我國與美國NIH的合作，未來將有大機會；他指出，近期國際大藥廠賽諾菲在菲律賓做的登革熱疫苗臨床三期試驗失敗，也顯示台灣疫苗產業的機會來了。

何啟功也說，蛇毒血清疫苗也是台灣的重點項目，目前衛福部正與新南向國家洽談，未來可能透過國內授權的廠家，與新南向公司共同攜手成立平台，將台灣的技術授權給新南向國家。

日核災區食品 將有條件輸入

日本核災食品將有條件鬆綁輸入，衛福部長陳時中昨（29）日表示，在為國人食安把關的前提下，未來擬比照美國，以「風險管制取代地域管制」，有條件檢討輸入日本核災五縣所生產的食品，但核災食品則永遠不會開放。

衛福部昨日舉行新春記者茶會，陳時中在簡報今年施政要點後，被問及「是否開放核災食品」時表示，要先釐清「核災食品」與「日本食品」，前者不可能開放，但後者有討論空間。

陳時中也指出，未來若真要進口核災地區食品，衛福部也會確保都是安全的，但他也強調，日本核災區食品開放政策，沒有時間表。

日本在2011年3月11日發生大地震後，福島核電廠發生事故，造成輻射外洩事件而汙染當地環境，我國因此禁止福島、茨城、群馬、櫪木、千葉等五縣的食品輸台，災後迄今即將滿七周年，目前僅剩台灣及中國大陸仍「全面禁止」這五縣市食品。

疫苗新南向衛福部
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