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中油桃廠氣爆 評估遷廠

2018-01-30 01:57經濟日報 記者潘羿菁／台北報導

中油桃園煉油廠發生氣爆，起火點為第二柴油加氫脫硫工場的F101加熱爐。 記者曾健...
中油桃園煉油廠發生氣爆，起火點為第二柴油加氫脫硫工場的F101加熱爐。 記者曾健祐／翻攝
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中油發生重大工安意外，中油桃園煉油廠第二柴油加氫脫硫工場（HDS）昨（29）日歲修後重啟，未料加熱爐管破裂產生氣爆，中油副總李順欽一早率領同仁向桃園民眾致歉，強調會徹底檢討改善工安。

桃廠占中油合併營收約15.6%，其中，爆炸的第二加氫脫硫工場生產超級柴油，日產3萬桶，約占中油總產量兩成，若按照目前柴油零售價每公升25.1元估計，中油一天將短少1.2億元產值。

近期中油工安問題發生頻率高，多半都是在歲修後重啟開爐時間點，業界分析，工廠歲修意即暫時停爐更換老舊零組件或設備，但如果某個零組件沒有確實更換或是更換過程沒有做到完善，就有可能發生意外，這也是為何歲修後重新開爐，向來是工安風險高的時機點。

一把大火也再度燒出居民要求遷廠訴求，原本中油內部傾向「時間換空間」期望，因這次氣爆逼得中油不得不鬆口，重啟遷廠評估。

中油董事長戴謙坦言，正在覓地，選址後一年內就能完成規劃，目前有幾個地方正在評估與溝通，因為還沒有定案，暫時不透露具體地點。

經濟日報提供
經濟日報提供
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這回爆炸的第二柴油加氫脫硫工廠主要生產汽、機車所需的超級柴油，全數供應北台灣需求，大林廠也有煉製相關產品，若桃廠無法滿足需求，中油將會調度南部產能北運。此次意外只對中油造成財物損失，並未波及其他業者，也不會對超級柴油售價有任何影響。

過去桃園觀塘工業區曾被點名為遷址評估地點，如今觀塘工業區已列入中油第三座天然氣接收站預定場域，而桃園沿海一帶是否為中油選址範圍，需要觀察。

中油工安
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